Το «κρυφό ψυγείο» στο αυτοκίνητο: Το κουμπί που κρατά το νερό σας δροσερό ακόμα και στον καύσωνα (video)

Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού κάνουν τις μετακινήσεις με το αυτοκίνητο ιδιαίτερα απαιτητικές. Ωστόσο, πολλοί οδηγοί δεν γνωρίζουν ότι αρκετά σύγχρονα οχήματα διαθέτουν μια πρακτική λειτουργία που μπορεί να διατηρεί το νερό και άλλα μικρά αντικείμενα πιο δροσερά κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Το ψυχόμενο ντουλαπάκι που λίγοι αξιοποιούν



Πέρα από τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας και τις νέες τεχνολογίες, οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν ενσωματώσει λειτουργίες που αυξάνουν την άνεση των επιβατών. Μία από αυτές είναι το ψυχόμενο ντουλαπάκι του συνοδηγού, το οποίο λειτουργεί σαν ένα μικρό «ψυγείο».

Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η θερμοκρασία έξω φτάνει ή ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου, το εσωτερικό ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να αγγίξει ακόμη και τους 60 ή 70 βαθμούς. Σε αυτές τις συνθήκες, τόσο οι επιβάτες όσο και αντικείμενα όπως μπουκάλια νερού, τρόφιμα, φάρμακα ή ηλεκτρονικές συσκευές εκτίθενται σε έντονη θερμική καταπόνηση.





Πώς ενεργοποιείται η λειτουργία



Η λειτουργία του ψυχόμενου ντουλαπιού είναι ιδιαίτερα απλή. Αρκεί να βρίσκεται σε λειτουργία ο κλιματισμός του αυτοκινήτου και να έχει επιλεγεί χαμηλή θερμοκρασία.

Στη συνέχεια, ανοίγοντας το ντουλαπάκι του συνοδηγού, ο οδηγός μπορεί να εντοπίσει έναν μικρό διακόπτη – περιστροφικό ή τύπου push button, ανάλογα με το μοντέλο – που επιτρέπει στον ψυχρό αέρα του κλιματισμού να διοχετεύεται στο εσωτερικό του χώρου.

Έτσι, ένα μπουκάλι νερό ή κάποιο άλλο αντικείμενο που επηρεάζεται από τη ζέστη μπορεί να διατηρηθεί αισθητά πιο δροσερό σε σχέση με την υπόλοιπη καμπίνα.

Πώς θα δείτε αν το διαθέτει το αυτοκίνητό σας



Δεν είναι όλα τα οχήματα εξοπλισμένα με αυτή τη λειτουργία. Οι οδηγοί μπορούν να διαπιστώσουν αν υπάρχει στο αυτοκίνητό τους ελέγχοντας το ντουλαπάκι του συνοδηγού για τον σχετικό διακόπτη ή συμβουλευόμενοι το εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος.

Αν και πρόκειται για μια μικρή λεπτομέρεια, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη στα μεγάλα καλοκαιρινά ταξίδια, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση στους επιβάτες.

Προσοχή στην αφυδάτωση το καλοκαίρι



Η επαρκής ενυδάτωση είναι απαραίτητη κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων, ειδικά σε περιόδους έντονου καύσωνα. Η ανεπαρκής πρόσληψη υγρών μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση, η οποία εκδηλώνεται με συμπτώματα όπως έντονη δίψα, ξηροστομία, κόπωση, ζάλη, πονοκέφαλο, δυσκολία συγκέντρωσης και μειωμένη σωματική και πνευματική απόδοση.

Η διατήρηση ενός δροσερού μπουκαλιού νερού μέσα στο αυτοκίνητο μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη ενυδάτωση και να κάνει κάθε διαδρομή πιο ευχάριστη και ασφαλή, ιδιαίτερα τις ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες.

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