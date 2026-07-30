Κίνα: Η γιγαντιαία μηχανή διάνοιξης σηράγγων φτιάχνει σήραγγα 14 χλμ κάτω από τον ποταμό Γιανγκτσέ

Η μηχανή διάνοιξης σηράγγων ασπίδας με τη μεγαλύτερη διάμετρο στον κόσμο, προσαρμοσμένη για σιδηροδρομικά έργα υψηλής ταχύτητας και αναπτυγμένη εγχώρια στην Κίνα, άνοιξε με επιτυχία μια υποθαλάσσια σήραγγα που διασχίζει τον ποταμό Γιανγκτσέ την Πέμπτη.

Η σημαντική αυτή ανακάλυψη θα επιτρέψει σε ένα τρένο υψηλής ταχύτητας να κινείται κάτω από τον ποταμό Γιανγκτσέ με πλήρη ταχύτητα 350 χλμ. την ώρα χωρίς επιβράδυνση για πρώτη φορά, σηματοδοτώντας μια ορόσημο στην τεχνολογία διάνοιξης σιδηροδρομικών σηράγγων της Κίνας που διασχίζουν ποτάμια.

Με συνολικό μήκος 14,25 χιλιομέτρων, η σήραγγα που συνδέει την περιοχή Chongming της Σαγκάης και την πόλη Taicang στη γειτονική επαρχία Jiangsu είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα υψηλότερα κατασκευαστικά πρότυπα μεταξύ των έργων υψηλής ταχύτητας σιδηροδρομικής διάβασης ποταμών της Κίνας, ενώ κατατάσσεται μεταξύ των πιο τεχνικά απαιτητικών μεγάλων έργων υποδομής του είδους της.

Ο Λι Μπιν, επικεφαλής μηχανικός του έργου της σήραγγας στην China Railway Tunnel Group Co., Ltd., σημείωσε ότι η μηχανή ασπίδας μήκους 148 μέτρων ζυγίζει περίπου 4.000 τόνους και διαθέτει εξαιρετικά μεγάλη κεφαλή κοπής 15,4 μέτρων, καθιστώντας την τον εξοπλισμό διάνοιξης σηράγγων με τη μεγαλύτερη διάμετρο στον κόσμο για την κατασκευή σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας.

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Ο μη επανδρωμένος μηχανισμός διάνοιξης σηράγγων πέτυχε μια ενιαία συνεχή υποβρύχια διαδρομή 11,325 χιλιομέτρων κάτω από τον Γιανγκτσέ, σημειώνοντας νέο εγχώριο ρεκόρ για διάνοιξη ασπίδας ύψους 15 μέτρων.

Η πλήρης ολοκλήρωση ολόκληρης της σήραγγας έχει προγραμματιστεί έως τα τέλη του 2026. Μόλις τεθεί σε λειτουργία, το έργο θα τερματίσει την έλλειψη πρόσβασης σε σιδηροδρομικές γραμμές υψηλής ταχύτητας στην νησιωτική περιοχή Τσονγκμίνγκ και θα μειώσει τον χρόνο ταξιδιού από το Τσονγκμίνγκ μέσω Ταϊκάνγκ στον σιδηροδρομικό σταθμό Μπαοσάν της Σαγκάης σε μόλις 17 λεπτά, βελτιώνοντας σημαντικά τη συνδεσιμότητα των περιφερειακών μεταφορών.

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