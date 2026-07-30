Τουρκία: Η αστυνομία συνέλαβε τον δήμαρχο της Άγκυρας και 54 άλλους για υπόθεση διαφθοράς   

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Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε την Πέμπτη τον δήμαρχο της περιφέρειας Ετιμεσγκούτ της Άγκυρας, που ανήκει στην αντιπολίτευση, καθώς και άλλα 54 άτομα, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση διαφθοράς, μετέδωσαν ο τηλεοπτικός σταθμός NTV και άλλα μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με το Reuters.

Ο δήμαρχος Ερντάλ Μπεσίκτσιογλου συνελήφθη αφού η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στο δημαρχείο του Ετιμεσγκούτ τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα.

Πρόκειται για την πιο πρόσφατη εξέλιξη σε μια άνευ προηγουμένου νομική επιχείρηση κατά δήμων που διοικούνται από την κύρια αντιπολίτευση του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν.

Οι εισαγγελείς ξεκίνησαν έρευνα για υπεξαίρεση στον δήμο τον Μάρτιο, αφού εντοπίστηκαν παρατυπίες στους λογαριασμούς του, σύμφωνα με το NTV.

Την Τετάρτη, η αστυνομία συνέλαβε τον δήμαρχο της περιφέρειας Ουσκουντάρ της Κωνσταντινούπολης, που επίσης ανήκει στην αντιπολίτευση, μαζί με ακόμη πέντε άτομα, για φερόμενες παρατυπίες στην έκδοση οικοδομικών αδειών και αδειών χρήσης κτιρίων.

Η αντιπολίτευση απορρίπτει το κύμα κατηγοριών που έχει εκδηλωθεί από το 2024 και υποστηρίζει ότι οι έρευνες έχουν πολιτικά κίνητρα. Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, δηλώνει ότι η Δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη.

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