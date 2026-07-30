Λαμία: Νεκρός 59χρονος πατέρας τριών παιδιών μετά από πτώση από στέγη

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Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (29/7/26) στο εργοτάξιο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, το οποίο δυστυχώς λίγες ώρες αργότερα κατέληξε σε δυστύχημα.

Σύμφωνα με το LamiaReport, ένας 59χρονος εργάτης έπεσε από ύψος 6 μέτρων στο κενό και τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον τραυματία μεταφέροντας τον στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου και διασωληνώθηκε. Εκεί οι γιατροί έδωσαν πραγματική μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, δυστυχώς όμως κατέληξε συνέπεια των σοβαρών τραυμάτων του.

Ο άτυχος εργάτης φέρεται να βρέθηκε στο κενό από σημείο στέγης.

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