Μάνος Χατζιδάκις: Απομακρύνεται η προτομή του από το Άλσος Παγκρατίου

Η προτομή του Μάνου Χατζιδάκι από το Άλσος Παγκρατίου θα αποτελέσει παρελθόν. Το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης των Αθηνών έλαβε την ανάλογη ομόφωνη απόφαση σε συνεδρίασή του, ανακαλώντας την υπ’ αριθμόν 526/2025 απόφασή του, η οποία είχε επιτρέψει την τοποθέτηση της μαρμάρινης προτομής.

Σύμφωνα με ανάρτηση στα social media, «προέκυψαν νέα πραγματικά και νομικά δεδομένα, ανάμεσα στα οποία είναι οι έγγραφες αντιρρήσεις που υπέβαλε ο νόμιμος κληρονόμος του σπουδαίου συνθέτη».

Με τη νέα απόφαση, ο δήμος Αθηναίων ανακάλεσε επισήμως την προηγούμενη έγκριση και προχωρά στην απομάκρυνση της προτομής από τον χώρο όπου είχε αρχικά τοποθετηθεί.

Το θέμα είχε αναδείξει και η εκπομπή Buongiorno τον Δεκέμβριο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, ο Γιώργος Χατζιδάκις, είχε ζητήσει να μην υπάρξουν τέτοιου είδους κινήσεις για τον πατέρα του.

Η αντιδήμαρχος Αττικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας, Μαρία Ευαγγελίδου, μιλώντας τότε στην εκπομπή είχε πει σχετικά:

“Τα αποκαλυπτήρια ήταν προγραμματισμένα για τις 16 Οκτωβρίου που ήταν η ημερομηνία γέννησης του Μάνου Χατζιδάκι. Όταν ζητήσαμε από τους κληρονόμους για να παίξει η μπάντα του Δήμου Αθηναίων τα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι τότε τέθηκε το θέμα. Η επιθυμία του αείμνηστου ήταν να μην υπάρχει ποτέ και πουθενά προτομή και δεν υπάρχει σε καμία πόλη. Φυσικά αναβλήθηκαν τα αποκαλυπτήρια. Έκτοτε έγινε μια συνάντηση με τον εκπρόσωπο της οικογένειας και ζητήθηκε να μας καταθέσει εγγράφως τους λόγους που ζητείται η απομάκρυνση της προτομής. Τα αποκαλυπτήρια δεν έγιναν”.

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