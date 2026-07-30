Πυρκαγιές: Αυξημένη ετοιμότητα του ΕΚΑΒ - Στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου άνδρας με ελαφρά εγκαύματα

Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένουν για δεύτερη ημέρα οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ στις περιοχές όπου βρίσκονται σε εξέλιξη πυρκαγιές, σε Ρέθυμνο, 'Ανδρο, Κάλυμνο και Πάρο.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις για την παροχή βοήθειας σε πολίτες και πυροσβέστες, ενώ τα ασθενοφόρα παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχόν νέων περιστατικών.

Ειδικότερα για την πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης στο Ρέθυμνο, δύο ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ παραμένουν σε ετοιμότητα στο σημείο. Μέχρι στιγμής, από την περιοχή παρελήφθη ένας 71χρονος με ελαφρά εγκαύματα, ο οποίος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Στην 'Ανδρο έχουν τεθεί σε ετοιμότητα τρία ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ. Πλήρωμα ενός εκ των ασθενοφόρων συνέδραμε στον ασφαλή απεγκλωβισμό δύο ηλικιωμένων από την οικία τους, μεταφέροντάς τους σε καθορισμένο σημείο συγκέντρωσης. Παράλληλα, οι διασώστες του ΕΚΑΒ παρείχαν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες σε έναν πυροσβέστη με ελαφρά εγκαύματα, ο οποίος στη συνέχεια διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας 'Ανδρου.

Στην Κάλυμνο βρίσκονται σε ετοιμότητα δύο ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει αναφορά περιστατικού που να χρήζει επέμβασης των δυνάμεων του ΕΚΑΒ.

Στην Πάρο βρίσκονται σε ετοιμότητα δύο ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει αναφορά περιστατικού που να χρήζει επέμβασης των δυνάμεων του ΕΚΑΒ.

Δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και εκκενώσεων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, προσαρμόζοντας την ανάπτυξή τους βάσει των αναγκών που προκύπτουν. Παράλληλα, τα κατά τόπους Συντονιστικά Κέντρα του ΕΚΑΒ βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και συνεννόηση με τα αντίστοιχα Κέντρα Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες, παρακολουθώντας διαρκώς την εξέλιξη των συμβάντων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Φωτιά στο Νότιο Ρέθυμνο: Η επόμενη ημέρα αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής (εικόνες)

Μητσοτάκης για τις φωτιές: Έχουμε μπροστά μας δύσκολες ημέρες, στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των πυροσβεστών