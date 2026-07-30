Ο ύπουλος και υποτιμημένος παράγοντας πίσω από την υψηλή αρτηριακή πίεση

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Η αρτηριακή υπέρταση χαρακτηρίζεται συχνά ως ο «σιωπηλός δολοφόνος», καθώς πλήττει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως χωρίς εμφανή συμπτώματα. Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, οι γιατροί τη διαγιγνώσκουν ως «ιδιοπαθή» — δηλαδή, υπέρταση άγνωστης αιτιολογίας.

Ωστόσο, σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα ανατρέπουν τα όσα γνωρίζαμε, φέρνοντας στο φως έναν υποτιμημένο ορμονικό ένοχο: Την αλδοστερόνη.

Τι είναι η αλδοστερόνη και πώς λειτουργεί;

Η αλδοστερόνη είναι μια στεροειδής ορμόνη που παράγεται από τον φλοιό των επινεφριδίων, δύο μικρών αδένων που βρίσκονται πάνω από τους νεφρούς. Ο κύριος ρόλος της είναι η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και η διατήρηση της ισορροπίας του νερού και των ηλεκτρολυτών (νατρίου και καλίου) στο σώμα.

Όταν η αρτηριακή πίεση πέφτει, ενεργοποιείται το σύστημα ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης (RAAS). Η αλδοστερόνη δίνει σήμα στους νεφρούς να επαναρροφήσουν νάτριο και νερό στο αίμα, αυξάνοντας τον όγκο του αίματος και, κατά συνέπεια, την πίεση.

Το πρόβλημα: Πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός

Όταν τα επινεφρίδια αρχίζουν να παράγουν αυτόνομα υπερβολική ποσότητα αλδοστερόνης (μια κατάσταση γνωστή ως πρωτοπαθής αλδοστερονισμός ή σύνδρομο Conn), το σύστημα απορρυθμίζεται. Οι νεφροί κατακρατούν ασταμάτητα αλάτι και υγρά, ενώ παράλληλα αποβάλλουν μεγάλες ποσότητες καλίου μέσω των ούρων.

Αυτή η συνεχής υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος οδηγεί σε:

Μόνιμη αύξηση της αρτηριακής πίεσης.

Αγγειακές βλάβες, φλεγμονές και ινώση στα τοιχώματα των αγγείων.

Αυξημένο κίνδυνο για εγκεφαλικά επεισόδια, εμφράγματα και κολπική μαρμαρυγή.

Γιατί ξεφεύγει από τα ραντάρ των γιατρών;

Για δεκαετίες, η ιατρική κοινότητα πίστευε ότι ο υπεραλδοστερονισμός είναι μια σπάνια πάθηση (που αφορούσε κάτω από το 1% των ασθενών) και ότι συνοδευόταν πάντα από χαμηλά επίπεδα καλίου στο αίμα (υποκαλιαιμία).

Σήμερα, οι μύθοι αυτοί έχουν καταρριφθεί: Δεν είναι σπάνιος! Μελέτες αποδεικνύουν ότι ευθύνεται για το 5% έως 10% του συνόλου των υπερτασικών ασθενών και έως το 20% όσων πάσχουν από ανθεκτική υπέρταση. Αποτελεί πλέον τη συχνότερη αιτία δευτεροπαθούς (δηλαδή ιάσιμης) υπέρτασης.

Το κάλιο μπορεί να είναι φυσιολογικό

Η πλειονότητα των ασθενών με αυξημένη αλδοστερόνη εμφανίζει απολύτως φυσιολογικές τιμές καλίου στις τυπικές εξετάσεις αίματος. Ως αποτέλεσμα, ο έλεγχος της ορμόνης παραλείπεται.

Ποιοι πρέπει να εξεταστούν;

Οι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν τον ορμονικό έλεγχο αλδοστερόνης στις εξής ομάδες ασθενών:

Ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση (η πίεση δεν ρυθμίζεται με 3 ή περισσότερα φάρμακα).

Άτομα που εμφάνισαν σοβαρή υπέρταση σε νεαρή ηλικία (κάτω των 40 ετών).

Υπερτασικούς ασθενείς με χαμηλό κάλιο στο αίμα.

Ασθενείς στους οποίους εντοπίστηκε τυχαία κάποιο ογκίδιο (αδένωμα) στα επινεφρίδια κατά τη διάρκεια μιας αξονικής ή μαγνητικής τομογραφίας.

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Διάγνωση και η ελπίδα της οριστικής θεραπείας

Η αρχική διάγνωση είναι απλή και γίνεται με μια εξέταση αίματος που μετρά τον λόγο αλδοστερόνης προς ρενίνη (ARR). Εάν ο λόγος αυτός είναι αυξημένος, ακολουθούν επιβεβαιωτικές δοκιμασίες και απεικονιστικός έλεγχος.

Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης έγκειται στο ότι ο υπεραλδοστερονισμός μπορεί να αντιμετωπιστεί στοχευμένα ή και να θεραπευτεί πλήρως.

Φαρμακευτικά: Με τη χρήση ειδικών φαρμάκων που ονομάζονται ανταγωνιστές των υποδοχέων των αλατοκορτικοειδών (π.χ. σπιρονολακτόνη, επλερενόνη), οι οποίοι μπλοκάρουν άμεσα τη δράση της ορμόνης.

Χειρουργικά: Εάν η υπερπαραγωγή οφείλεται σε ένα καλόηθες αδένωμα στο ένα μόνο επινεφρίδιο, η λαπαροσκοπική αφαίρεση του αδένα μπορεί να επαναφέρει την πίεση σε απόλυτα φυσιολογικά επίπεδα, απαλλάσσοντας οριστικά τον ασθενή από τα αντιυπερτασικά φάρμακα.

Αν εσείς ή κάποιος δικός σας άνθρωπος ταλαιπωρείται από πίεση που δεν ρυθμίζεται εύκολα, η αλδοστερόνη είναι ένας παράγοντας που πρέπει οπωσδήποτε να συζητήσετε με τον θεράποντα ιατρό ή έναν ενδοκρινολόγο.

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