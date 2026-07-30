Τουρισμός για Όλους: Η ημερομηνία που ανοίγουν οι αιτήσεις - Voucher από 200 έως 600 ευρώ

Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους», ανοίγει στις 7 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr και του vouchers.gov.gr, ενώ για όσους πολίτες δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες θα υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω των ΚΕΠ.

Υπενθυμίζεται ότι, η φάση του προγράμματος θα καλύπτει το διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2026 έως τον Δεκέμβριο του 2027. Τα χρήματα ανέρχονται από 200 έως 600 ευρώ και θα πιστωθούν σε άυλη ψηφιακή κάρτα και θα μπορούν να αξιοποιηθούν αποκλειστικά για τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Η πρώτη φάση του προγράμματος θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι της πρώτης φάσης θα αναδειχθούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, από την οποία θα προκύψουν και τα τελικά αποτελέσματα του προγράμματος.

Για τη δεύτερη φάση δεν θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση, καθώς οι δικαιούχοι θα επιλεγούν από τη λίστα των επιλαχόντων που θα προκύψει από την πρώτη διαδικασία. Έτσι, όσοι δεν κληρωθούν αρχικά θα διατηρήσουν πιθανότητες ένταξης στο πρόγραμμα κατά το δεύτερο έτος υλοποίησής του.

Το πρόγραμμα του 2026 διευρύνει σημαντικά τα εισοδηματικά κριτήρια, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών.

Τα όρια αυξάνονται, μεταξύ άλλων, από 19.000 ευρώ σε 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς τέκνα και από 31.000 ευρώ σε 33.000 ευρώ για έγγαμους χωρίς τέκνα, ενώ για οικογένειες με περισσότερα παιδιά τα ανώτατα όρια επεκτείνονται σημαντικά, φθάνοντας έως και τα 58.000 ευρω, διευρύνοντας ουσιαστικά το εύρος των δυνητικών δικαιούχων.

Διαβάστε επίσης

Αγρότες: Ενισχύσεις 24,6 εκατ. ευρώ - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Εφορία: Ολόκληρος ο χάρτης των προστίμων