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ΚΡΗΤΗ

Η Κρήτη θρηνεί: Σε ένδειξη πένθους αναβάλλονται όλες οι πολιτιστικές εκδηλώσεις της Περιφέρειας

περιφερεια κρητης
clock 11:16 | 30/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Κρήτη πενθεί την τραγική απώλεια των δύο πυροσβεστών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος, δίνοντας μάχη με τις φλόγες στην περιοχή της Κρύας Βρύσης στο Ρέθυμνο.

Συμμετέχοντας στο βαρύ πένθος, η Περιφέρεια Κρήτης ανακοινώνει την αναβολή κάθε προγραμματισμένης για σήμερα μουσικοχορευτικής και μουσικοθεατρικής εκδήλωσης την οποία διοργανώνει ή στην οποία επρόκειτο να συμμετέχει, ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη τους και ως ένδειξη συμπαράστασης στις οικογένειές τους.

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