Νεκρός 27χρονος πυροσβέστης στο Γύθειο -Υπηρετούσε ως υποδιοικητής της Πυροσβεστικής

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Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου ενός 27χρονου πυροσβέστη στο Γύθειο, ο οποίος έχασε τη ζωή του ενώ βρισκόταν στην περιοχή όπου επιχειρούσαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στον Αγερανό.

Ο νεαρός πυροσβέστης, με σημαντική πορεία παρά το νεαρό της ηλικίας του, υπηρετούσε ως υποδιοικητής στο Πυροσβεστικό Σώμα και είχε διακριθεί για την επίδοσή του κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο θάνατός του δεν συνδέεται άμεσα με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) στην περιοχή του Αγερανού, στον Δήμο Γυθείου.

Σύμφωνα με το agriniopress, ο 27χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συναδέλφους του, φορώντας τον πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, όπως αναφέρεται στην επίσημη ενημέρωση.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να διερευνηθούν από τον ιατροδικαστή, ο οποίος θα εξετάσει αν προκλήθηκε από ανακοπή καρδιάς, άλλο παθολογικό αίτιο ή πιθανή επίδραση από εισπνευστικά εγκαύματα.

Ποιος ήταν ο 27χρονος Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης

Ο νεαρός αξιωματικός, που υπηρετούσε ως υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου, ήταν από το Αγρίνιο.

Η είδηση του θανάτου του βύθισε στο πένθος την οικογένειά του, την τοπική κοινωνία και τους συναδέλφους του. Ήταν μοναχοπαίδι και γιος εκπαιδευτικού από τον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου.

Ο Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης είχε διαγράψει μια ιδιαίτερα αξιόλογη πορεία στο Πυροσβεστικό Σώμα. Εισήχθη στη Σχολή Πυροσβεστών το 2017, από όπου αποφοίτησε με εξαιρετικές επιδόσεις, ενώ φοίτησε και στη Σχολή Αξιωματικών.

Μετά την αποφοίτησή του υπηρέτησε για δύο χρόνια στην Αθήνα, ενώ από τον Ιούνιο του 2025 είχε αναλάβει καθήκοντα υποδιοικητή στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου.

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Ο 27χρονος Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης που έχασε τη ζωή του στη φωτιά στο Γύθειο



Η απώλειά του έρχεται να προστεθεί στον βαρύ απολογισμό των πυρκαγιών, καθώς το Πυροσβεστικό Σώμα θρηνεί τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος.

Οι δύο σκοτώθηκαν στη μεγάλη φωτιά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, ενώ ο 27χρονος έχασε τη ζωή του επιχειρώντας στο πύρινο μέτωπο του Γυθείου.

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