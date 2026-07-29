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ΚΡΗΤΗ

Το πυροσβεστικό 4x4 που έγινε πύρινη παγίδα θανάτου για τους δύο πυροσβέστες (βίντεο)

ΦΩΤΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ
clock 18:02 | 29/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μια από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία του Πυροσβεστικού Σώματος γράφτηκε σήμερα το μεσημέρι στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Δύο  άνθρωποι, 25 και 58 ετών, έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος.

Το πυροσβεστικό όχημα 4x4 στο οποίο επέβαιναν παγιδεύτηκε σε μια πύρινη κόλαση, από την οποία δεν κατάφεραν να βγουν ζωντανοί.

Δείτε το βίντεο του ekriti.gr με το όχημα 4χ4 της Πυροσβεστικής που εγκλωβίστηκε στις φλόγες:

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