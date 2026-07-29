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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπάσκετ: Ο Καρλής επέστρεψε στον Ηρόδοτο

καρλησ
clock 17:00 | 29/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Ηρόδοτος ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας του με τον Μάνο Καρλή, ο οποίος επιστρέφει στην ομάδα από όπου ξεκίνησε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα.

Ο 22χρονος point guard (1.82 μ.) αγωνίστηκε στις ακαδημίες του Ηροδότου από το 2010 έως το 2018, πριν συνεχίσει την εξέλιξή του στην ΑΕΚ (2018–2023). Τα δύο τελευταία χρόνια φόρεσε τη φανέλα της Φ.Ε.Α., αγωνιζόμενος στη National League 1 τη σεζόν 2023–2024 και στη National League 2 τη σεζόν 2024–2025.

«Η επιστροφή του αποτελεί μία σημαντική προσθήκη για την ομάδα μας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στη National League 2.

Μάνο, καλώς ήρθες ξανά στην οικογένεια του Ηροδότου!

Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα κυανόλευκα.

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