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ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κλειστό την Πέμπτη 30 Ιουλίου το φαράγγι της Σαμαριάς

ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΑΜΑΡΙΑΣ
clock 16:42 | 29/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ανακοίνωσε ότι το φαράγγι της Σαμαριάς στα Χανιά θα είναι κλειστό για τους επισκέπτες την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 και από τις δύο εισόδους του.

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ λαμβάνοντας υπόψη ότι για αύριο, Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026, το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ αναφέρει ότι προβλέπονται ισχυροί άνεμοι για την περιοχή του Ξυλοσκάλου, έντασης 7 μποφόρ με ριπές έως 9 μποφόρ, και επίσης ότι ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλός κατηγορίας 4, τιμές άνω των εγκεκριμένων ορίων για την λειτουργία του από την Αντιπεριφέρεια Χανίων, έλαβε την απόφαση το φαράγγι της Σαμαριάς να παραμείνει κλειστό για τους επισκέπτες αύριο Πέμπτη.

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Χανιά Φαράγγι Της Σαμαριάς
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