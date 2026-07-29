Χαμός στη Λήμνο: "Πάρε δρόμο!" φώναξε έξαλλος νησιώτης στον Άδωνι Γεωργιάδη (βίντεο)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Η πρόσφατη περιοδεία του Άδωνι Γεωργιάδη στη Λήμνο για τα εγκαίνια των ΤΕΠ απέδειξε για ακόμα μία φορά ότι η «μάχη του καφενείου» παραμένει η πιο δύσκολη για κάθε πολιτικό. Η επιλογή του Υπουργού Υγείας να κάνει μια χαλαρή βόλτα στη Μύρινα μετά τις επίσημες κορδέλες, μετατράπηκε γρήγορα σε ένα live crash test με την πραγματικότητα της νησιωτικής Ελλάδας.

Το παρασκήνιο πίσω από τα «γκάζια»

Το «άκυρο» της χειραψίας: Η άρνηση του πολίτη να σφίξει το χέρι του Υπουργού δεν ήταν απλώς μια στιγμή αμηχανίας, αλλά η θρυαλλίδα που άναψε τα αίματα σε ένα κατά τα άλλα ήσυχο νησί.

Ενώ τα κομματικά επιτελεία λατρεύουν τις αυθόρμητες επαφές με τους πολίτες, η Λήμνος απέδειξε ότι στην περιφέρεια τα πνεύματα για την υγεία είναι οξυμένα και οι «εξορμήσεις» κρύβουν ρίσκα.

Στο γαλάζιο στρατόπεδο προσπάθησαν αμέσως να «σβήσουν» τη φωτιά, κάνοντας λόγο για οργανωμένες μειοψηφίες και «γνωστούς-αγνώστους» της αριστεράς, μια κλασική επικοινωνιακή άμυνα.

Το μήνυμα προς το Μαξίμου

Το επεισόδιο χτύπησε καμπανάκι στην κυβέρνηση, καθώς δείχνει ότι η γκρίνια για το ΕΣΥ δεν περιορίζεται στα τηλεοπτικά παράθυρα, αλλά «βράζει» στην καθημερινότητα των νησιωτών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη - τουρισμός: Πολλοί επισκέπτες, νέες τάσεις - Εκατοντάδες περιμένουν να μπουν στην Κνωσό

ΠΑΓΝΗ: 510 ασθενείς στην εφημερία, 108 για νοσηλεία – Πότε παραδίδεται το νέο ΤΕΠ

Ηράκλειο: Στον αέρα το φράγμα Ασιτών – Πρινιά μετά το μπλόκο της Αρχαιολογίας