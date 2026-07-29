ΠΑΓΝΗ: 510 ασθενείς στην εφημερία, 108 για νοσηλεία – Πότε παραδίδεται το νέο ΤΕΠ

Σημαντική αύξηση των εισαγωγών στο νοσοκομείο του ΠΑΓΝΗ καταγράφηκε κατά τη χθεσινή ημέρα (28.07) εφημερίας, σε συνδυασμό και με το αυξημένο τουριστικό ρεύμα.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στον Γιωργο Ι. Παπαδάκηο Διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Γιώργος Χαλκιαδάκης, δήλωσε πως χθες Τρίτη, 510 ασθενείς πήγαν στο νοσοκομείο για να εξαταστούν με τους 108 από αυτούς να παραμένουν για νοσηλεία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αριθμός δεν θεωρείται αυξημένος ωστόσο, εμφανίζεται ελαφρώς αυξημένος για την καλοκαιρινή περίοδο. Παράλληλα, τα περιστατικά δεν χαρακτηρίζονται βαριά. Ακόμα, ο διοικητής ανάφερε πως καθημερινά η πληρότητα του Πανεπιστιμιακού νοσοκομείου βρίσκεται πάντα στο 80%.

Ακόμα, ο κ. Χαλκιαδάκης σχολίασε και την κατασκευή του νέου ορόφου στο νοσηλευτικό ίδρυμα που θα στεγάσει την ογκολογική κλινική. Όπως είπε, οι ώριμες μελέτες συνέβαλαν καθοριστικά ώστε να προχωρήσουν γρήγορα τα έργα με ορίζοντα χρονοδιαγράμματος το τέλος του έτους.

Η κλινική θα διαθέτει 45-50 κλίνες για τους ασθενείς ενώ προβλέπεται η ολική αξιοποίηση του ορόφου για γιατρούς και νοσηλευομένους.

Τέλος αναφέρθηκε και στο έργο ανακαίνισης του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, το οποίο σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις, θα ολοκληρωθεί στα τέλη Αυγούστου, έχοντας ήδη πάρει και μία παράταση για το τέλος του έτους, εξαιτίας των παρεμβάσεων.

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