Αναστάτωση στη ΝΔ για τις δηλώσεις Κυριαζίδη - Παραπέμπεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας

Αλαλούμ και βραχυκύκλωμα προκάλεσε στην Νέα Δημοκρατία το νέο επεισόδιο μεταξύ του «γαλάζιου» βουλευτή Δημήτρη Κυριαζίδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής όταν ο πρώτος κάνοντας αναδρομή σε παλαιότερη σύγκρουσή τους υποστήριξε πως το μόνο που έκανε τότε λέγοντας «κάνε κανένα παιδί» ήταν να δώσει μια «ευχή» στην πρόεδρο της Πλεύσης, με αποτέλεσμα ο ίδιος να μετατραπεί σε «Ιφιγένεια για χάρη της τηλεθέασης».

Οι αναφορές του βουλευτή προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα έδρανα της αντιπολίτευσης, ενώ η παριστάμενη Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, έσπευσε να πάρει αποστάσεις, χαρακτηρίζοντας τις αναφορές του απαράδεκτες.

Σε διαφορετικό μήκος ωστόσο, κινήθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της πλειοψηφίας Δημήτρης Καιρίδης κρατώντας ήπιες αποστάσεις από τις δηλώσεις του συναδέλφου του. Ο ίδιος έσπευσε μάλιστα να υποστηρίξει ότι ο βασικός και κατ' εξακολούθηση κακοποιητής των κοινοβουλευτικών διαδικασιών και των υπολοίπων βουλευτών είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου.

Λίγα λεπτά αργότερα η συζήτηση πήρε χαρακτηριστικά εσωκομματικού ντιμπέιτ με τον λόγο να παίρνει ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσωνας Φωτήλας για να «αδειάσει» τον κοινοβουλευτικό του εκπρόσωπο. «Εδώ δεν χωρούν ούτε μεν ούτε αλλά» είπε χαρακτηριστικά για να προσθέσει «προσωπικά καταδικάζω ξεκάθαρα τις δηλώσεις του κ. Κυριαζίδη. Η συμπεριφορά του δεν τιμά τον ίδιο, τους πολίτες που τον εξέλεξαν, όλους εμάς και το κοινοβούλιο». Στο ίδιο μήκος κινήθηκε και η παρέμβαση του κ. Γιώργου Αμυρά. Ο οποίος χαρακτήρισε «κακοποιητική» και «σεξιστική» την συμπεριφορά Κυριαζίδη και δήλωσε ότι «δεν μπορούμε να την ανεχθούμε».

Παραπομπή Κυριαζίδη στην Δεοντολογίας

Πάντως, την ώρα που η κυβερνητική πλειοψηφία αναζητούσε βηματισμό και το Μέγαρο Μαξίμου έδειχνε πως επιθυμεί άμεση αλλαγή σελίδας ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, παρέπεμψε την υπόθεση Κυριαζίδη στην επιτροπή δεοντολογίας προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η συμπεριφορά του παραβιάζει τους κοινοβουλευτικούς κανόνες, όπως άλλωστε έχει πράξει σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση ανεξάρτητα από την πολιτική προέλευση του βουλευτή.

Καιριδης: Οποίος δίνει δικαίωμα στον κατηγορούμενο να προσποιείται και να εμφανίζεται ως κατήγορος δεν προσφέρει υπηρεσία

Να σημειωθεί ότι στην παρέμβασή του ο κ. Καιρίδης έσπευσε να καταδικάσει τον κακοποιητικό λόγο «από όπου και αν προέρχεται» για να για να στέψει στην συνέχεια τα βέλη του στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας λέγοντας «δυστυχώς με πρωτοβουλία συγκεκριμένων συναδέλφων έχουμε επαναλαμβανόμενη όχι μόνο κακοποιητική υβριστική αλλά βαθύτατα αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά. Έχουμε συγκεκριμένη συνάδελφο στην οποία έχει επιβληθεί ατιμωτική ποινή για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά και επίκειται και νέα ποινή. Οποίος δίνει δικαίωμα στον κατηγορούμενο να προσποιείται και να εμφανίζεται ως κατήγορος δεν προσφέρει υπηρεσία Ο τελευταίος που δικαιούται να ομιλεί για κακοποιητική συμπεριφορά είστε εσείς. Ο τελευταίος που δικαιούται να καταδικάζει έμφυλη βία είστε εσείς. Γιατί εσείς δεν καταδικάζετε ούτε την βία. Δεν ανήκετε στην δημοκρατικό τόξο. Δεν καταδικάσατε την επίθεση στην Θεσσαλονίκη με μια νεκρή. Τα ίδια για την Μαρφίν που είπατε για προβοκάτσια. Ντροπή σας. Είχαμε 3 νεκρούς στην Μαρφίν μια στην Θεσσαλονίκη και καταγγείλατε την Αστυνομία. Χαϊδεύετε την βία. Ντροπή σας».

Ακολούθησε, δε, ο εξής διάλογος:

Κωνσταντοπούλου: Δεν ντρέπεσαι λίγο, δεν ντρέπεσαι λίγο.

Καιρίδης: Δυστυχώς έχουμε δείξει ατέλειωτη ανοχή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η συμπεριφορά σας δεν είναι φασίζουσα.

Απαντώντας η κυρία Κωνσταντοπούλου εξέφρασε την ικανοποίηση της για όσα είπαν οι Φωτήλας και Αμυράς ενώ για τον κ. Καιρίδη είπε «αν ο κ. Μητσοτάκης έχει ελάχιστη αίσθηση του κοινοβουλευτικού καθήκοντος θα διαγράψει εσάς και τον κ. Κυριαζίδη . Πήρατε το λόγο για να μου πείτε ότι "τα ήθελα" και “πήγαινα γυρεύοντας”».

Το «γαλάζιο» βραχυκύκλωμα προκλήθηκε από την τοποθέτηση του κ. Κυριαζίδη ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων πως τους τελευταίους 10 μήνες δέχεται συστηματικά εξυβριστικές επιθέσεις από την κυρία Κωνσταντοπούλου. «Ερχόταν εδώ στην Ολομέλεια και μας έλεγε παιδεραστές και δολοφόνους» ανέφερε για να υποστηρίξει ότι η προσωπική στοχοποίηση από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας έχει προκαλέσει πρόσθετα προβλήματα στην οικογένεια του. «Με πήρε η σύζυγος μου να μου πει ότι έφυγε με κλάματα το παιδί μας από το σχολείο επειδή άκουγε να του λένε για τις καταγγελίες και τους χαρακτηρισμούς της κυρίας Κωνσταντοπούλου» είπε. Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως η παλαιότερη αντίδραση του και η φράση του «κάνε κανένα παιδί» ήταν η αυθόρμητη αντίδραση στις κατηγορίες περί «παιδεραστών και εγκληματιών».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Φωτιά στην Πάρο: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες - Εκκενώθηκαν οικισμοί, ισχυροί άνεμοι σήμερα

Τραγωδία στην Ιαπωνία: Νεκροί και εγκλωβισμένοι μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ

Ηράκλειο: Παρέμβαση της Περιφέρειας μέσω του Ράδιο Κρήτη για τις «τυφλές» παρακάμψεις στα Πεζά