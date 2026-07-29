Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στην Πάρο - Μάχη να κρατηθεί η περίμετρος

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στην Πάρο, ωστόσο η Πυροσβεστική παραμένει σε επιφυλακή λόγω και της επικείμενης ενίσχυσης των ανέμων.

Μιλώντας στο ERTnews, o αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, ανέφερε ότι «είναι σαφώς βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς», ωστόσο, όπως τόνισε, όλες οι δυνάμεις είναι σε επιφυλακή καθώς επίκειται ενίσχυση των ανέμων (υπενθυμίζεται ότι για σήμερα η Πάρος βρίσκεται στην κατηγορία 3 του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς).

Ήδη, όπως συμπλήρωσε, επιχειρούν 7 ενάερια μέσα (5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα συντονιστικό), αλλά και ισχυρές επίγειες δυνάμεις με 86 πυροσβέστες, 4 ομάδες δασοκομάντος και 24 πυροσβεστικά οχήματα.

Μάλιστα, συνεχίζεται η ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων, καθώς έχει προγραμματιστεί να φθάσουν ακτοπλοϊκώς από τη Ραφήνα ακόμη 20 πυροσβέστες μαζί με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα.

«Επί της ουσίας, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή (σ.σ.: ώρα 09:10)», τόνισε ο κ. Αρτοποιός, αλλά «υπάρχουν κάποια καπνογόνα σημεία και διάσπαρτες εστίες».

«Αυτό που μας προκαλεί ανησυχία και δεν μας επιτρέπει να εφησυχάσουμε είναι οι καιρικές συνθήκες πάνω από όλα» υπογράμμισε ο κ. Αρτοποιός προσθέτοντας ότι «άλλο κομμάτι που είναι δύσκολο είναι τα διάσελα και οι χαράδρες στις οποίες εισέρχεται η πυρκαγιά πολλές φορές».

Τέλος, ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής τονίζοντας ότι η κατάσταση στην Πάρο «είναι σαφώς βελτιωμένη» και «δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός» υπογράμμισε.

«Αυτή τη στιγμή στην Πάρο δεν υπάρχει, ουσιαστικά, ενεργό μέτωπο. Υπάρχουν κάποια καπνογόνα σημεία και διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου που έχει ορίσει το πυροσβεστικό σώμα και οι δυνάμεις του».

Ολονύχτια μάχη στην Πάρο



Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνέχισαν τη μάχη με τις φλόγες καθ' όλη τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, με αποτέλεσμα να περιοριστεί το μέτωπο της πυρκαγιάς.

Μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί συνολικά εννέα οικισμοί, μετά από τέσσερα διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης ζητήθηκε η απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι και Άσπρο Χωριό με κατεύθυνση προς τον Δρυό, ενώ λίγο νωρίτερα είχε προηγηθεί μήνυμα για την Αγκαιριά με κατεύθυνση προς την παραλία της Αλυκής. Από το απόγευμα της Τρίτης είχαν ήδη εκκενωθεί οι περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι.

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