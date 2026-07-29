Κρήτη: Απολογούνται οι τέσσερις για την βάναυση επίθεση στον κτηνοτρόφο

Στον Ανακριτή Ρεθύμνου οδηγούνται σήμερα οι τέσσερις άνδρες που συνελήφθησαν για την υπόθεση της ένοπλης επίθεσης σε βάρος του 71χρονου κτηνοτρόφου στο Βιλανδρέδο, τον Σεπτέμβριο του 2024.

Οι κατηγορούμενοι, ηλικίας 42, 52, 55 και 66 ετών, είχαν λάβει προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους και καλούνται πλέον να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Η συγκεκριμένη υπόθεση είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο λόγω της πρωτοφανούς αγριότητας της επίθεσης. Ο 71χρονος είχε δεχθεί πυροβολισμό μέσα στο ποιμνιοστάσιό του από άτομο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου, ενώ στη συνέχεια ο δράστης τον τραυμάτισε σοβαρά, προκαλώντας του ακόμη και ακρωτηριασμό τμήματος της γλώσσας του.

Ο φυσικός αυτουργός της επίθεσης παραμένει μέχρι σήμερα ασύλληπτος και δεν έχει ταυτοποιηθεί. Έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια ερευνών, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου συγκέντρωσε στοιχεία που, σύμφωνα με τις Αρχές, οδήγησαν στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για τους τέσσερις άνδρες, οι οποίοι φέρονται να είχαν ρόλο στον σχεδιασμό και την οργάνωση της επίθεσης και κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί.

Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για εγκληματική ομάδα, απόπειρα ανθρωποκτονίας, βαριά σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ένας από τους κατηγορούμενους βρίσκεται ήδη στη φυλακή για άλλη σοβαρή ποινική υπόθεση.Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά έξι πρόσωπα, μεταξύ των οποίων δύο γυναίκες, με τις έρευνες να συνεχίζονται για τη συνολική διαλεύκανση της υπόθεσης και την πλήρη απόδοση των ποινικών ευθυνών.