Ηράκλειο: Στον αέρα το φράγμα Ασιτών – Πρινιά μετά το μπλόκο της Αρχαιολογίας

Εμπλοκή έχει παρουσιαστεί στην πορεία υλοποίησης του φράγματος Ασιτών- Πρινιά το οποίο διεκδικούν εδώ και δεκαετίες οι Δημοτικές Κοινότητες της ενδοχώρας του Δήμου Ηρακλείου, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για ένα έργο κομβικής σημασίας για την άρδευση χιλιάδων στρεμμάτων αγροτικής γης.

Όπως προκύπτει ενώ είχε φτάσει στο τελικό στάδιο εγκρίσεων το σημαντικό έργο του φράγματος Ασιτών- Πρινιά, τα πράγματα εξελίχθηκαν ανατρεπτικά με την αρχαιολογία να βάζει φρένο αντιδρώντας στην κατασκευή δανειοθαλάμου που είναι προϋπόθεση για την κατασκευή του έργου.

Σύμφωνα με την υπηρεσία ο δανειοθάλαμος κατασκευάζεται σε ένα σημείο που θεωρείται ιδιαίτερου φυσικού κάλους και αρχαιολογικός χώρος. Η εξέλιξη αυτή όπως είναι φυσικό έχει θορυβήσει την τοπική κοινωνία με τον Πρόεδρο Άνω Ασιτών Βαγγέλη Πιπεράκη να διατυπώνει σειρά εναλλακτικών λύσεων που όμως δεν έγιναν δεκτές από την αρχαιολογική υπηρεσία. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται να γίνει νέα μελέτη ευτυχώς όχι μεγάλου κόστους προκειμένου το έργο να ξεμπλοκάρει και να προχωρήσει.

Η ευρύτερη τοπική κοινωνία ασκεί έντονες πιέσεις προκειμένου να μην σταθεί η νέα αυτή αναβολή, η αιτία να καθυστερήσει κι άλλο το έργο που χρειάστηκε δεκαετίες ολόκληρες να φτάσει σε αυτό το στάδιο μελετητικής ωριμότητας με αφετηρία το τέλος της 10ετίας του ́80. Όπως είναι γνωστό, το φράγμα Ασιτών Πρινιά είναι ένα έργο που αποτελεί διαχρονικό αίτημα των τοπικών κοινωνιών του Ηρακλείου, καθώς θα μπορέσει να λύσει αποτελεσματικά το κρίσιμο ζήτημα της άρδευσης αλλά και της αντιπλημμυρικής προστασίας μιας μεγάλης έκτασης της ενδοχώρας από τις Ασίτες μέχρι τις Βούτες και μάλιστα με φυσική ροή.

Το φράγμα Ασιτών Πρινιά είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα έργα υποδομής της υπαίθρου του Ηρακλείου, και όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι των Δημοτικών Κοινοτήτων δεν είναι δυνατόν να επιλέγεται μονοσήμαντα η λύση των γεωτρήσεων που μοιραία εξαντλούν τα αποθέματα του υδροφόρου ορίζοντα και να μην αξιοποιούνται τα επιφανειακά νερά της βροχής με την κατασκευή του φράγματος.

Η κατασκευή του φράγματος μπορεί να καλύψει τις αρδευτικές ανάγκες πολύ σημαντικών αγροτικών εκτάσεων και να αντικαταστήσει τις ενεργοβόρες γεωτρήσεις που αφενός απαιτούν μεγάλο κόστος για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και αφετέρου η συνεχής λειτουργία τους απομυζά τα αποθέματα των υπόγειων νερών.

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