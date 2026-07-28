Ηράκλειο: Ομόφωνη προφυλάκιση για την Ισπανίδα με τα 19 κιλά κάνναβης στο αεροδρόμιο

Το δρόμο για τις δικαστικές φυλακές πήρε, με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, η 23χρονη υπήκοος Ισπανίας που συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου, έχοντας στις αποσκευές της περισσότερα από 19 κιλά ακατέργαστης κάνναβης.

Η νεαρή γυναίκα, η οποία έφτασε στην Κρήτη με πτήση τσάρτερ από τη Βαρκελώνη, βρέθηκε αντιμέτωπη με βαρύτατες κατηγορίες για εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Παρά την πολύωρη απολογία της και τους ισχυρισμούς περί άγνοιας, οι δικαστικές αρχές δεν πείστηκαν, κρίνοντάς την προσωρινά κρατούμενη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 23χρονη υποστήριξε ενώπιον του ανακριτή ότι έπεσε θύμα απάτης από διεθνές κύκλωμα. Όπως ισχυρίστηκε, ένα άγνωστο σε αυτήν άτομο την προσέγγισε στην Ισπανία και της πρόσφερε χρηματική αμοιβή για να μεταφέρει τη συγκεκριμένη βαλίτσα στην Ελλάδα.

Η ίδια επέμεινε ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη των ναρκωτικών. Ανέφερε μάλιστα πως οι μεσάζοντες τη διαβεβαίωσαν ότι το φορτίο περιείχε ηλεκτρονικές συσκευές, συγκεκριμένα κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ, τα οποία έπρεπε να παραδοθούν σε τρίτο πρόσωπο στο Ηράκλειο.

Στο "μικροσκόπιο" το κινητό της τηλέφωνο

Από την πλευρά της υπεράσπισης τονίζεται ότι η κατηγορούμενη βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και συνεργάζεται πλήρως με τις διωκτικές αρχές. Έχει ήδη δώσει στους αστυνομικούς πρόσβαση στους λογαριασμούς της και στα στοιχεία επικοινωνίας των ατόμων που τη στρατολόγησαν στη Βαρκελώνη.

Η Δίωξη Ναρκωτικών Ηρακλείου έχει στρέψει την προσοχή της στην ηλεκτρονική αλληλογραφία και τα μηνύματα του κινητού της τηλεφώνου.

Οι αρχές ξετυλίγουν το κουβάρι της υπόθεσης, προσπαθώντας να ταυτοποιήσουν τους εγχώριους παραλήπτες των 19 κιλών κάνναβης, οι οποίοι θα παραλάμβαναν το εμπόρευμα έξω από το αεροδρόμιο.

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