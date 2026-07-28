Ηράκλειο: Mεγάλη φωτιά στα Φαβριανά – Μάχη με τις φλόγες από επίγειες και εναέριες δυνάμεις

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το απόγευμα της Τρίτης, 28 Ιουλίου 2026, έπειτα από μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φαβριανά, της κοινότητας Καστελλιανών του δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε λίγο μετά τις 17:30 κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προκαλώντας την άμεση και μαζική κινητοποίηση τόσο των επίγειων όσο και των εναέριων δυνάμεων της περιοχής λόγω του ανάγλυφου της περιοχής και των καιρικών συνθηκών.

Γιγαντιαία επιχείρηση κατάσβεσης

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο πριν λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, στην επιχείρηση συμμετέχουν: 32 πυροσβέστες με 9 υδροφόρα οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ (Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων), και 2 ελικόπτερα τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς στοχευμένες ρίψεις νερού από αέρος.

Επίσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου που διατέθηκαν άμεσα από τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και την παροχή νερού.

Έρευνες για τα αίτια

Καθώς η μάχη με τις φλόγες βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για το πώς ξεκίνησε η εστία.

Σημειώνεται ότι για τη σημερινή ημέρα η Κρήτη βρισκόταν σε κατηγορία υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιών.

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