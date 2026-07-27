Ηράκλειο: Βενζίνη και πετρέλαιο πάνω από 2 ευρώ - Πιέσεις σε οδηγούς και επαγγελματίες

Ανοδικές τάσεις καταγράφονται στην αγορά καυσίμων, με τις τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, προκαλώντας νέες πιέσεις στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις. Ωστόσο σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση των τελευταίων εβδομάδων, μετά την απόφαση ΗΠΑ και Ιράν να αναστείλουν προσωρινά τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις.

Η πτώση βέβαια στην αντλία θα φανεί μέσα στις επόμενες ημέρες, ανακουφίζοντας προσωρινά τους οδηγούς. Την ίδια ώρα, στο Ηράκλειο και στην υπόλοιπη Κρήτη, η τιμή των καυσίμων έχει αυξηθεί σημαντικά, ξεπερνώντας τα 2 ευρώ το λίτρο ενώ παρατηρείται ξανά η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να διαμορφώνεται χαμηλότερα από εκείνη του πετρελαίου κίνησης.

Ενδεικτικά στο Ηράκλειο, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

Τιμή αμόλυβδης: 2,019 - 2,039 ευρώ το λίτρο

Τιμή πετρελαίου: 2,059

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια συγκυριακή κατάσταση, η οποία μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στον Λευτέρη Βαρδάκη ο πρόεδρος των βενζινοπωλών του ν. ΗρακλείουΓιάννης Μαυράκης, μετέφερε την ανησυχία των πρατηριούχων για τη μεταβλητότητα των τιμών, τονίζοντας ότι η αγορά χρειάζεται σταθερότητα και όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις.

Οι πρατηριούχοι ζητούν τη λήψη μόνιμων μέτρων που θα μειώσουν το ενεργειακό κόστος και θα εξασφαλίσουν προβλέψιμο περιβάλλον τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές. Υπενθυμίζεται ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων έχει ζητήσει τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και

του ΦΠΑ στα καύσιμα, αντιδρώντας στα μέτρα περί πλαφόν κέρδους.

Οι βενζινοπώλες δεν μπορούν να προβλέψουν πως θα διαμορφωθούν οι τιμές το επόμενο διάστημα καθώς επηρεάζονται άμεσα από τις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών του πετρελαίου και των διυλισμένων προϊόντων, με τη συγκράτηση στη τιμή αν εξαρτάται από την πορεία των διεθνών εξελίξεων.

.ι επαγγελματίες του κλάδου υπογραμμίζουν ότι απαιτείται μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, ώστε να περιοριστεί η αβεβαιότητα στην αγορά καυσίμων και να προστατευθεί η αγοραστική δύναμη των πολιτών.

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