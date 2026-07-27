Η Κατερίνα Καινούργιου ποζάρει με υπέροχο μαγιό στην ξαπλώστρα

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Τις διακοπές της στην Πάρο συνεχίζει και απολαμβάνει η Κατερίνα Καινούργιου μαζί με τον σύζυγό της και την κορούλα τους, Ξένια.

Η παρουσιάστρια πήγε παραλία και φόρεσε ένα εντυπωσιακό μαγιό σε λαδί απόχρωση και ξάπλωσε για να χαρεί τον ήλιο.

Η ίδια θέλησε να ποζάρει στον φακό του κινητού της και να βγάλει μία εντυπωσιακή selfie και να την μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους.

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