ΔΕΥ.27 Ιου 2026 13:58
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Η Κατερίνα Καινούργιου ποζάρει με υπέροχο μαγιό στην ξαπλώστρα

καινούργιου
clock 12:00 | 27/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Τις διακοπές της στην Πάρο συνεχίζει και απολαμβάνει η Κατερίνα Καινούργιου μαζί με τον σύζυγό της και την κορούλα τους, Ξένια.

Η παρουσιάστρια πήγε παραλία και φόρεσε ένα εντυπωσιακό μαγιό σε λαδί απόχρωση και ξάπλωσε για να χαρεί τον ήλιο. 

Η ίδια θέλησε να ποζάρει στον φακό του κινητού της και να βγάλει μία εντυπωσιακή selfie και να την μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους.

καινούργιου

Διαβάστε επίσης 

Τουμασάτου: «Υπάρχει πολύς θυμός στην ελληνική κοινωνία. Bαδίζουμε σε βάλτο, αυτά είναι γελοιότητες»

Η Κατερίνα Καραβάτου με τις θείες της στο χωριό της στην Κρήτη

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κατερίνα Καινούργιου Μαγιό
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis