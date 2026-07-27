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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Νέα ημερομηνία για τη συζήτηση του έργου του τρένου σταθερής τροχιάς

γραμμή τρένου
clock 12:17 | 27/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η τηλεδιάσκεψη μεταξύ εκπροσώπων κρητικών φορέων, της Παγκρήτιας Ανοιχτής Επιτροπής για το Μέσο Σταθερής Τροχιάς και του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη ορίστηκε τελικά για την Παρασκευή 31 Ιουλίου, όπως επιβεβαίωσε στο ekriti.gr, ο γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, Λευτέρης Μιχελάκης.

Η συνάντηση, που είχε προγραμματιστεί νωρίτερα αλλά αναβλήθηκε λόγω κωλύματος του υφυπουργού, αναμένεται να αποτελέσει το πρώτο επίσημο βήμα διαλόγου για την προοπτική δημιουργίας σύγχρονου μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη.

Η πρόταση έχει ήδη συγκεντρώσει το ενδιαφέρον φορέων και πολιτών, ενώ έχει κατατεθεί στην κυβέρνηση υπόμνημα με αιτήματα την ένταξη του έργου στον εθνικό σχεδιασμό μεταφορών, την ενσωμάτωσή του στον χωροταξικό σχεδιασμό του νησιού και την εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης για τη χάραξη της διαδρομής.

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