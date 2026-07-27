Χάος στη Μαγιόρκα: Συγκρούσεις αστυνομίας με διαδηλωτές κατά του υπερτουρισμού (βίντεο)

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Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην Πάλμα της Μαγιόρκα κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης μέχρι σήμερα κινητοποίησης κατά του υπερτουρισμού στο ισπανικό νησί.

Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 30.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση, ενώ οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι οι συγκεντρωμένοι ξεπέρασαν τις 70.000. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κινητοποίηση που έχει πραγματοποιηθεί στη Μαγιόρκα από την έναρξη του κινήματος κατά του μαζικού τουρισμού.

Η πορεία κατέληξε σε επεισόδια

Η πορεία ξεκίνησε από την Πλατεία Ισπανίας και διέσχισε το κέντρο της Πάλμα, με τελικό προορισμό την περιοχή Ses Voltes, όπου επρόκειτο να διαβαστεί το ψήφισμα των διοργανωτών.





Η ένταση κλιμακώθηκε όταν η αστυνομία απέκλεισε το τελευταίο τμήμα της διαδρομής των διαδηλωτών για λόγους ασφαλείας. Ορισμένοι εξ αυτών επιχείρησαν να παρακάμψουν τα οδοφράγματα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν συμπλοκές με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν αστυνομικούς να απωθούν διαδηλωτές με γκλομπ, ενώ στη συνέχεια εκτοξεύτηκαν μπουκάλια προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί απάντησαν κάνοντας χρήση πλαστικών σφαιρών για να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση.

🔴 Milers i milers de persones avui a la manifestació contra la turistificació massiva a Mallorca @menysturisme pic.twitter.com/RrmU4azMvS — David Melero 📸 📽 ✏ 🔴 (@davidmelero__) July 26, 2026

🚨 #DARRERAHORA







Tensió a la manifestació “Mallorca al límit”. La Policia Nacional ha carregat contra alguns assistents a la zona del passeig de Sagrera després del llançament d’objectes. pic.twitter.com/Xc4IAsPqUW — IB3 Notícies (@IB3noticies) July 26, 2026





Από τα επεισόδια τραυματίστηκαν επτά άνθρωποι, εκ των οποίων δύο σοβαρά, ενώ στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα για την παροχή πρώτων βοηθειών.

🇪🇸 Herido un fotógrafo tras recibir un porrazo en la cabeza en la manifestación contra la masificacion turística en Mallorca pic.twitter.com/nOl4Lynter — Actualidad Noticias (@Actualidad_Pol) July 26, 2026

«Η Μαγιόρκα έφτασε στα όριά της»

Οι διαδηλωτές κατηγορούν τον ανεξέλεγκτο τουρισμό ότι έχει οδηγήσει σε εκτίναξη των ενοικίων και των τιμών των ακινήτων, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη την εύρεση κατοικίας για τους μόνιμους κατοίκους στη Μαγιόρκα.





Στα πανό κυριαρχούσαν συνθήματα όπως «Τουρίστες, πηγαίνετε σπίτια σας», «Τουρισμός= καταστροφή», «Σώστε τη Μαγιόρκα» και «Λιγότερος τουρισμός, περισσότερη ζωή».

Η οργάνωση Menys Turisme, Més Vida («Λιγότερος Τουρισμός, Περισσότερη Ζωή»), που διοργάνωσε τη συγκέντρωση, υποστηρίζει ότι το νησί βιώνει πρωτοφανή στεγαστική κρίση, περιβαλλοντική επιβάρυνση και συνεχή υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

«Η Μαγιόρκα έχει φτάσει στα οικολογικά, κοινωνικά και χωροταξικά της όρια. Δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλη πίεση», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της.

Η «έκρηξη» του τουρισμού άλλαξε το νησί

Η Μαγιόρκα συγκαταλέγεται στους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου και υποδέχεται κάθε χρόνο περισσότερους από 19 εκατομμύρια επισκέπτες, αριθμός πολλαπλάσιος του μόνιμου πληθυσμού της.

La Policía permite que todos los manifestantes de Palma vuelvan a confluir en una única manifestación tras cortarles el paso https://t.co/BJMZuegRG3 pic.twitter.com/8Lvx11zrZr — elDiario.es (@eldiarioes) July 26, 2026





Τα τελευταία χρόνια οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι η αλματώδης ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων και η αυξημένη ζήτηση από ξένους αγοραστές έχουν εκτοξεύσει τις τιμές των ακινήτων. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η μέση τιμή κατοικίας στις Βαλεαρίδες Νήσους έχει σχεδόν διπλασιαστεί μέσα σε δύο δεκαετίες, ενώ ο πληθυσμός αυξήθηκε κατά περίπου 280.000 κατοίκους.

Τρίτο συνεχόμενο καλοκαίρι κινητοποιήσεων σε δημοφιλείς ισπανικούς προορισμούς

Οι φετινές διαδηλώσεις αποτελούν συνέχεια ενός κύματος κινητοποιήσεων που ξεκίνησε τα προηγούμενα χρόνια σε δημοφιλείς ισπανικούς προορισμούς, όπως η Βαρκελώνη, τα Κανάρια Νησιά και η Μαγιόρκα.

Το προηγούμενο διάστημα ακτιβιστές είχαν σχηματίσει ανθρώπινη αλυσίδα αποκλείοντας την πρόσβαση στην παραλία Es Trenc, ενώ σε άλλες περιπτώσεις είχαν ψεκάσει τουρίστες με νεροπίστολα ή είχαν τοποθετήσει ψεύτικες κορδέλες και πινακίδες απαγόρευσης εισόδου σε τουριστικά σημεία, σε μια προσπάθεια να αποθαρρύνουν τις επισκέψεις.

Παράλληλα, οι ισπανικές Αρχές ερευνούν καταγγελίες ότι ορισμένοι ακτιβιστές προτρέπουν μέσω διαδικτύου σε φθορές σε θυρίδες κλειδιών καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης και σε άλλες ενέργειες που στοχεύουν επιχειρήσεις συνδεδεμένες με τον τουρισμό.

Παρά τις έντονες αντιδράσεις, σημαντικό μέρος της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας υπενθυμίζει ότι ο τουρισμός αποτελεί τη βασική πηγή εισοδήματος στη Μαγιόρκα, καλώντας σε ισορροπία μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και της προστασίας της ποιότητας ζωής των μόνιμων κατοίκων.

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