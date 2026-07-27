ΗΠΑ και Ιράν αναστέλλουν για δεύτερη ημέρα τις επιθέσεις - Βουτιά στις τιμές του πετρελαίου

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Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν διατηρούν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα μια εύθραυστη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, καθώς η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να αφήσει «χώρο» για τη διπλωματία, μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες έντονης κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Βαλτς, επιβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον αποφάσισε να αναστείλει τις επιθέσεις κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων, έπειτα από 13 συνεχόμενες νύχτες αμερικανικών πληγμάτων, προκειμένου να δοθεί χρόνος στις διπλωματικές προσπάθειες.

Όπως ανέφερε, ο πρόεδρος Τραμπ «δίνει χώρο στις συνομιλίες», χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, καθώς, όπως υπογράμμισε, «όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι».

Οι εξελίξεις αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει την Τρίτη στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η εισήγηση του διοικητή της CENTCOM για τερματισμό των επιχειρήσεων

Σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM), ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, είχε εισηγηθεί τον τερματισμό της αεροπορικής εκστρατείας στα Στενά του Ορμούζ, εκτιμώντας ότι οι επιχειρήσεις είχαν φτάσει στα όρια της αποτελεσματικότητάς τους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η εκτίμηση του ναυάρχου Κούπερ, σε συνδυασμό με τις εισηγήσεις άλλων στρατιωτικών και πολιτικών συμβούλων, συνέβαλε στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να διακόψει προσωρινά τα πλήγματα κατά του Ιράν.

Ο διοικητής της CENTCOM φέρεται να υποστήριξε ότι οι δύο εβδομάδες αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών είχαν ήδη περιορίσει σημαντικά τις δυνατότητες του Ιράν να απειλεί εμπορικά και στρατιωτικά πλοία, ενώ οι περισσότεροι προκαθορισμένοι στόχοι είχαν ήδη πληγεί.

Φόβοι για ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση

Η προσωρινή αποκλιμάκωση έρχεται μετά από προσπάθειες χωρών όπως το Πακιστάν και το Κατάρ, αλλά και άλλων κρατών της Μέσης Ανατολής, να αποτρέψουν μια γενικευμένη σύγκρουση στην περιοχή.

Οι μεσολαβητικές προσπάθειες επικεντρώνονται στην επαναφορά της εκεχειρίας που αποτελούσε βασικό στοιχείο του μνημονίου κατανόησης που είχαν υπογράψει ΗΠΑ και Ιράν τον Ιούνιο.

Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη παραβίασε τους όρους της συμφωνίας, μετά τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ, ενώ το Ιράν υποστηρίζει ότι ενήργησε ως απάντηση στις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Παράλληλα, το Ιράν και το Ομάν συνεχίζουν τις τεχνικές συνομιλίες για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως.

Μια ενδεχόμενη συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών θεωρείται κρίσιμο βήμα για την αποκλιμάκωση, ωστόσο παραμένει ασαφές εάν θα γίνει αποδεκτή από όλες τις πλευρές.

Την ίδια ώρα, Ηνωμένες Πολιτείες και Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζουν τη διοργάνωση διεθνούς διάσκεψης με στόχο τη συγκρότηση πολυεθνικού μηχανισμού προστασίας της ναυσιπλοΐας και απομάκρυνσης ναρκών από την περιοχή.

Τραμπ: «Οι ΗΠΑ δεν έχουν έλλειψη πυρομαχικών»

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν μειωμένα αποθέματα πυρομαχικών εξαιτίας της σύγκρουσης με το Ιράν.

Σε δηλώσεις του στη Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν «πολύ περισσότερα πυρομαχικά από οποιονδήποτε άλλον στον κόσμο και πολύ περισσότερα από όσα χρειάζονται».

Νωρίτερα, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο στρατηγός Νταν Κέιν είχε ενημερώσει τον Λευκό Οίκο για πιέσεις στα αποθέματα αναχαιτιστικών πυραύλων αεράμυνας, κάτι που η αμερικανική κυβέρνηση δεν επιβεβαίωσε.

Πτώση άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου

Η προοπτική αποκλιμάκωσης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης προκάλεσε σημαντική πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Το Brent υποχώρησε κατά 5,58%, στα 91,38 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI κατέγραψε πτώση 5,46%, στα 84,43 δολάρια.

Οι αγορές αντέδρασαν θετικά στην απουσία νέων επιθέσεων για δύο συνεχόμενες νύχτες, εκτιμώντας ότι ανοίγει ξανά ο δρόμος για την επανέναρξη των συνομιλιών και την αποφυγή μιας ευρύτερης ενεργειακής κρίσης.

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