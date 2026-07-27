Με ανατροπή και Βάργκα η ΑΕΚ, 3-2 την Τσβόλε (βίντεο)

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Η ΑΕΚ έδειξε χαρακτήρα στο τέταρτο φιλικό που έδωσε στην Ολλανδία, επικρατώντας με 3-2 της Τσβόλε, στο πλαίσιο του δεύτερου σταδίου της καλοκαιρινής της προετοιμασίας.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πήρε προβάδισμα στο 33' με τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά, όμως οι Ολλανδοί... γύρισαν προσωρινά το παιχνίδι με τα γκολ των Φαν Ντε Χαρ (51') και Ράισινγκερ (56'). Η «Ένωση», ωστόσο, δεν τα παράτησε, με τον Βάργκα να ισοφαρίζει στο 68' και να χαρίζει τη νίκη στο 87' με δεύτερο προσωπικό τέρμα, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

Οι «κιτρινόμαυροι» άφησαν θετικές εντυπώσεις, κυρίως στο δημιουργικό κομμάτι, ενώ απέδειξαν πως διαθέτουν προσωπικότητα, επιστρέφοντας από το εις βάρος τους σκορ.

Επόμενο φιλικό για την ΑΕΚ είναι εκείνο απέναντι στη Σαμσουνσπόρ στις 29 Ιουλίου.

ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Ρέλβας, Κάιρινεν, Μάριν, Ζουμπκόφ, Κοϊτά, Γιόβιτς, Βάργκα

Έπαιξαν ακόμη και οι: Μάνταλος, Κουτέσα, Ελίασον και Σαχαμπό

ΤΣΒΟΛΕ: Ντε Γκράαφ, Άερτσεν, Γκρέιβς, Βίργκεβερ, Φλοράνους, Όοστινγκ, Σόμερ, Ράιζιγκερ, Τόμας, Σέρενσεν, Κόστονς