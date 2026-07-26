Ηράκλειο: Ενημερωτική εκδήλωση για την αυτοφροντίδα διοργανώνει το Κ.Η.Φ.Η Αγίας Τριάδας

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Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα "Η αυτοφροντίδα είναι αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια" διοργανώνει την Τρίτη 28 Ιουλίου στις 10:00, το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων(ΚΗΦΗ) Αγίας Τριάδας του Δήμου Ηρακλείου, στο χώρο του Κέντρου.

Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι θα είναι η Ψυχολόγος Μεταξία Μαρτσουκλάκη Ψυχολόγος, η νοσηλεύτρια Αθανασία Μαργελάκη η Κοινωνική Λειτουργός Ηλία Γκουμπέτη και η καθηγήτρια χορού Μαρία Μπερδεκλή.

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