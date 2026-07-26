Πυρκαγιές σε Ισπανία και Γαλλία – Ένας νεκρός από τις φλόγες

Οι Αρχές της Βαλένθια επιβεβαίωσαν τον πρώτο θάνατο που συνδέεται με τις μεγάλες φωτιές στην Ισπανία, καθώς ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του από πυροσβέστες που επιχειρούσαν στην περιοχή Μανίσες.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη νοτιοδυτική Γαλλία συνεχίζουν τις προσπάθειες για να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα, καθώς οι ισχυροί άνεμοι ωθούν τις φλόγες προς την περιοχή του Μπορντό. Αξιωματούχος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «οι δυνάμεις κατάσβεσης απέχουν πολύ ακόμη από το να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο».

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, παραδέχτηκε νωρίτερα σήμερα σε δηλώσεις του ότι «μας περιμένουν δύσκολες στιγμές». Σημειώνεται ότι η Ισπανία έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης.







Στη μάχη με τις φλόγες μεταγωγικό αεροσκάφος των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων



Ένα μεταγωγικό αεροσκάφος Α400Μ των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων, που κινητοποιήθηκε από τη γαλλική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών στο Μπορντό, πραγματοποίησε την πρώτη ρίψη επιβραδυντικού υλικού σήμερα το απόγευμα στο Λακανό της Ζιρόντ.

Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται σε πραγματικές συνθήκες το αεροσκάφος της Airbus, το οποίο μπορεί να μεταφέρει 20.000 λίτρα νερό ή επιβραδυντικού υγρού.







Νωρίτερα, το γενικό επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «έχουν ολοκληρωθεί οι προετοιμασίες» για να αξιολογηθεί η τεράστια δεξαμενή του αεροσκάφους και να διασφαλιστεί το συντομότερο δυνατόν ότι είναι έτοιμη προς χρήση.

Το πρωτότυπο, που δοκιμάστηκε από την κατασκευάστρια εταιρεία τον Απρίλιο του 2025, αποτελείται από μια τεράστια, ημικυλινδρική δεξαμενή, η οποία έχει τοποθετηθεί στο κάτω μέρος του αεροπλάνου, χωρίς δομική τροποποίησή του. Χάρη σε ένα ειδικά σχεδιασμένο σύστημα, το Α400Μ μπορεί να πραγματοποιήσει ρίψεις νερού ή επιβραδυντικού υλικού ισοδύναμου με αυτόν τριών αεροσκαφών Canadair.

Πυρκαγιά βορεια της Μαδριτης Λα Μιέρλα, στην επαρχία της Γουαδαλαχάρα,



Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας εξήγησε εξάλλου ότι η σημερινή ρίψη είχε ως στόχο «τη δημιουργία ζωνών επιβραδυντικού υγρού έξω από τους ορεινούς όγκους και την περιφέρεια του Μπορντό.

Από απόψε εξάλλου 1.500 στρατιώτες θα ριχτούν στη μάχη με τις φλόγες. Βασική αποστολή τους θα είναι να βοηθήσουν στις εκκενώσεις, στις ζώνες που απειλούνται από τις φλόγες αλλά και να προστατεύσουν τις κατοικίες που έμειναν χωρίς επιτήρηση.

200.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους



Στη Γαλλία, περίπου 200.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις περιοχές Ζιρόντ και Λαντ, στη νοτιοδυτική χώρα, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας δόθηκε εντολή εκκένωσης σε επτά πόλεις δυτικά του Μπορντό.

Η γαλλική κυβέρνηση έχει κινητοποιήσει τον στρατό για την αντιμετώπιση της κρίσης, με επιπλέον στρατιωτικές δυνάμεις να συνδράμουν το έργο των πυροσβεστών, καθαρίζοντας βλάστηση και δημιουργώντας αντιπυρικές ζώνες.

Το πρωί του Σαββάτου, το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς στη Γαλλία βρισκόταν περίπου 40 έως 50 χιλιόμετρα από το Μπορντό. Παρά την απόσταση, οι άνεμοι μετέφεραν τον καπνό προς την πόλη, με κατοίκους να αναφέρουν έντονη μυρωδιά καπνού στην ατμόσφαιρα.







Ένας τουρίστας που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει μαζί με την οικογένειά του περιοχή κοντά στο Μπορντό περιέγραψε την έκταση της πυρκαγιάς ως «τρομακτική». Ο Σπένσερ Ράνταλ δήλωσε στο BBC ότι η οικογένειά του απομακρύνθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου σε περιοχή περίπου 160 χιλιόμετρα ανατολικά, όμως ακόμη και από εκεί «μπορούν να μυρίσουν τις πυρκαγιές».

«Οι πολύ ισχυροί άνεμοι δυναμώνουν τις φλόγες, είναι πραγματικά τρομακτικό», ανέφερε.

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