Πύρινη κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία: Σε απόσταση 15 χλμ από το Μπορντό οι φλόγες - 325.000 οι εκτοπισμένοι

Γάλλοι και Ισπανοί πυροσβέστες δίνουν μάχη με γιγάντιες δασικές πυρκαγιές, οι οποίες έχουν οδηγήσει στην απομάκρυνση 325.000 ανθρώπων από τις εστίες τους, στην περιοχή του Μπορντό, στη νοτιοδυτική Γαλλία, όπου οι φλόγες βρίσκονται πλέον σε απόσταση 15 χιλιομέτρων από την γαλλική μεγαλούπολη, αλλά και στην Κοινότητα της Μαδρίτης και στην Βαλένθια στην Ισπανία.







Η μεγάλη πυρκαγιά στη Ζιρόντ στις γαλλικές ακτές του Ατλαντικού εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα κατά την διάρκεια της νύχτας και μέχρι σήμερα έχει κάνει στάχτη 420.000 στρέμματα γης.







Πλέον καίει σε απόσταση μόλις 15 χιλιομέτρων από τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, ωστόσο η εκκένωση της πόλης «δεν βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη», επανέλαβε ο δήμαρχός της Τομά Καζνάβ.

Τουλάχιστον τρία μεγάλα πύρινα μέτωπα σχηματίζουν κλοιό δυτικά της Μαδρίτης, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα. Στην περιοχή του Μπορντό, που είναι παγκοσμίως γνωστή για τους αμπελώνες της, είναι «πολύ πιθανό» να βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγαλύτερη επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη Γαλλία σε καιρό ειρήνης, σύμφωνα με τη γαλλική κυβέρνηση. Η πυρκαγιά συγκαταλέγεται ήδη στις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί στη χώρα από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι γαλλικές αρχές πραγματοποιούν τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκκένωσης από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στη Ζιρόντ, επικαλούμενοι πρωτοφανή φαινόμενα «καταιγίδας φωτιάς», που με τους δυτικούς ανέμους δημιουργεί ολέθριους στροβιλισμούς.

Στην απέλπιδα προσπάθεια επιστρατεύτηκε για πρώτη στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου Airbus A400M, το οποίο μπορεί να πραγματοποιεί ρίψεις έως και 20 τόνων νερού ή επιβραδυντικού υγρού.

Ο νομάρχης «έλαβε εντολή για μερικό κλείσιμο » του αυτοκινητόδρομου A63, ενώ οι αρχές του Μαρσεπρίμ (Ζιρόντ) κάλεσαν τους κατοίκους μέσω Facebook να «ετοιμαστούν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους καθώς σε πέντε ώρες η φωτιά θα απειλεί την πόλη.»

Μόνο 7 από τα 12 βομβαρδιστικά Canadair της Γαλλίας ήταν διαθέσιμα ανέφερε, επικαλούμενος δυσκολίες στη συντήρηση ο Eric Durand, αναπληρωτής γραμματέας της Εθνικής Ένωσης Προσωπικού Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Monde.



Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνού σε νέο μήνυμα του αναφέρει ότι η χώρα είναι «αντιμέτωπη με μια ιστορική κατάσταση, αλλά και η κινητοποίηση είναι επίσης ιστορική, με 1.400 πυροσβέστες, 1.500 στρατιωτικούς και 1.700 μέλη των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας.



Συλλήψεις υπόπτων για εμπρησμό ηλικίας 19 και 21 ετών που εργάζονταν σε εστιατόριο και κατηγορούνται για εκτόξευση πυροτεχνημάτων ανακοίνωσαν οι αρχές του Ζιρόντ.

Άνδρας, ηλικίας 33 ετών, συνελήφθη λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λορμόν (Ζιρόντ), στα περίχωρα του Μπορντό, για εμπρησμό εξ΄αμελείας καθώς ήταν μεθυσμένος ενώ είχε βάρδια ως οδηγός ασθενοφόρου.

Ισπανία: Ο πρώτος θάνατος



Iσχυρές ριπές ανέμου περιπλέκουν τις προσπάθειες κατάσβεσης και οι πυρκαγιές παραμένουν εκτός ελέγχου, ανακοίνωσε η Στρατιωτική Μονάδα Έκτακτης Ανάγκης (UME).





Λόγω των πυρκαγιών που κατέκαψαν 450.000 στρέμματα, περισσότεροι από 88.500 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στην επαρχία Άβιλα και την Κοινότητα της Μαδρίτης.





Νεκρός στο αυτοκίνητό του που παγιδεύτηκε σε χαράδρα βρέθηκε εβδομηντάχρονος στην πόλη Μανίσες της Βαλένθια, σε πυρκαγιά που δεν συνδέεται με το μεγάλο πύρινο μέτωπο γύρω από τη Μαδρίτη.

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