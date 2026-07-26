Κρήτη: Στην τελική ευθεία η δημοπράτηση για το ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Κισσάμου

Τελευταίο βήμα πριν τη δημοπράτηση για το έργο της κατασκευής του Γενικού Λυκείου και του ΕΠΑΛ στην Κίσσαμο καθώς εγκρίθηκaν από την “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.” τα συμβατικά τεύχη για την προκήρυξη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Πιο συγκεκριμένα το Δ.Σ. της “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.” στη συνεδρίασή του της 23ης Ιουλίου προχώρησε στην «έγκριση της διακήρυξης και των συμβατικών τευχών για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: “Πράσινα σχολεία Κισσάμου Χανίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) προϋπολογισμού μελέτης, σύνολο 18.946.000 ευρώ.

Σημειώνεται πως τα παλιά κτήρια του ΓΕΛ και του ΕΠΑΛ Κισσάμου είχαν υποστεί ζημιές από τον σεισμό του Νοεμβρίου του 2019.

Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας έκριναν πως το κτήριο αντιμετωπίζει στατικά προβλήματα και δεν μπορεί να αποκατασταθεί και εγκρίθηκε και υλοποιήθηκε η κατεδάφισή τους.



Η μελέτη αποκατάστασης εκπονήθηκε από την “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.” και τα χρήματα εξασφαλίστηκαν από την Περιφέρεια Κρήτης.

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