Έγραψε ιστορία η Εθνική πόλο: Κατέκτησε το χρυσό στο World Cup, κέρδισε την Ουγγαρία 15-14

Σε ένα πραγματικό ντέρμπι που ήταν... ακατάλληλο για καρδιακούς, η Εθνική μας ομάδα νίκησε τους Ούγγρους στον τελικό του World Cup (14-15) και κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο!

Κυριάρχη στο πρώτο οκτάλεπτο η Ελλάδα

Η Εθνική μας ομάδα κυριάρχησε στο ξεκίνημα της πρώτης περιόδου, εκμεταλλευόμενη τους φουνταριστούς της.

Σεφτέ στο σκορ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έκανε ο Αργυρόπουλος, έπειτα από το πέναλτι που κέρδισε ο Χαλυβόπουλος σε τετ α τετ.





Οι Μαγυάροι απάντησαν άμεσα με τον Βίσμεγκ στον παίκτη παραπάνω, όμως η «γαλανόλευκη» ανέκτησε το προβάδισμα, με τον Κάκαρη να σερβίρει και τον Παπαναστασίου να εκτελεί για το 2-1.

Στη συνέχεια, ο Κάκαρης πέτυχε εντυπωσιακό γκολ από τα δύο μέτρα μετά από ασίστ του Σκουμπάκη, δίνοντας αέρα δύο τερμάτων στην Ελλάδα (3-1), με τους Ούγγρους να απαντάνε και να κάνουν το 3-2.





Ο Σκουμπάκης με ένα εκπληκτικό σουτ από τα 10 μέτρα έκανε το 4-2 και έδωσε ξανά αέρα δυο τερμάτων στην «γαλανόλευκη», 2:50 πριν το τέλος του πρώτου οκταλέπτου. Η Εθνική όχι μόνο δεν... αναπαύθηκε στο προβάδισμά της, αλλά με γκολ του Γαρδίκα έκανε το 5-2!

Ο Μάνχρεζ με προσωπική ενέργεια ήταν αυτός που έβαλε το τρίτο γκολ της Ουγγαρίας και μείωσε σε 5-3, σκορ με το οποίο οι δυο ομάδες οδηγήθηκαν στο δεύτερο οκτάλεπτο.

Οι Ούγγροι επέστρεψαν, ο Σκουμπάκης έδωσε προβάδισμα

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με την Εθνική μας ομάδα να δέχεται γκολ στην κόντρα και τους Ούγγρους να μειώνουν σε 5-4, με τον Νάγκι. Η απάντηση ήταν άμεση με τον Πούρο να σημαδεύει στην κλειστή γωνία του Τσόμα και να κάνει το 6-4 στον παίκτη παραπάνω.

Το παιχνίδι είχε καταιγιστικό ρυθμό και οι αντίπαλοί μας... επέστρεφαν σχεδόν κάθε γκολ που δεχόντουσαν, με τον Νάγκι να σκοράρει ξανά (5-6, 5:11 πριν το τέλος του ημιχρόνου). Μάλιστα, οι Ούγγροι έφτασαν και στην ισοφάριση (6-6) με τον Βίγκβαρι.

Η Εθνική μας είχε φανερό πρόβλημα στον παίκτη παραπάνω, ωστόσο ο Σκουμπάκης... έλυσε τον γόρδιο δεσμό και έδωσε ξανά προβάδισμα στην Ελλάδα (7-6), σκορ που έμεινε μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Βραχεία κεφαλή και «θρίλερ» στο φινάλε

Το τρίτο οκτάλεπτο κινήθηκε ακριβώς στο ίδιο... τέμπο με τα προηγούμενα, με τις δυο ομάδες να βρίσκουν αμφότερες γκολ και το σκορ να γίνεται 8-7. Το φοβερό χέρι του Μάχρεζ ήταν αυτό που διαμόρφωσε το 8-8 και έφερε ξανά στα ίσια το ματς.

Η Εθνική μας ομάδα δε κατάφερνε να αμυνθεί απέναντι σε παίκτη παραπάνω και οι Μαγγυάροι πήραν προβάδισμα (9-8) με γκολ του Ζάλανκι.

Το προβάδισμα των αντιπάλων μας... κράτησε λίγο, αφού στην επόμενη επίθεση ο Γιουβέτσης σούταρε έναν «κεραυνό» και έκανε το 9-9, μόλις 4 λεπτά πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου. Μάλιστα, οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου πέρασαν ξανά μπροστά στο σκορ με γκολ του Σκουμπάκη (10-9), με τους Ούγγρους να ισοφαρίζουν αμέσως σε 10-10.

Οι Έλληνες παίκτες δε τα παράτησαν και ο Πούρος τιμώρησε την αδράνεια των αντιπάλων του με ένα όμορφο γκολ (11-10), ανεβάζοντας κατακόρυφα την απόδοση του, σε σχέση με τα δυο προηγούμενα παιχνίδια. Κάπως έτσι, οι δυο ομάδες άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς για το τέταρτο και τελευταιό οκτάλεπτο.

Τα τελευταία 8 λεπτά του τελικού ξεκίνησαν με τον ιδανικότερο τρόπο για την Ελλάδα, με τους παίκτες του Θοδωρή Βλάχου να παίρνουν προβάδισμα δύο τερμάτων (12-10), αλλά τους Ούγγρους να παραβιάζουν γρήγορα την εστία του Τζωρζάτου και να κάνουν το 12-11.

Ο Σκουμπάκης δεν... επέτρεψε στους αντιπάλους του να χαρούν περισσότερο από κάτι δευτερόλεπτα και υπό τους ήχους του Ζορμπά σκόραρε 5 λεπτά πριν το φινάλε για το 13-11. Ο ασταμάτητος Κρητικός έκανε το 11-14 και με το 5ο γκολ του στην αναμέτρηση έδειχνε ασταμάτητος.

Στον παίκτη παραπάνω οι Ούγγροι μείωσαν σε 14-12, με τις δυο ομάδες να μπαίνουν στο τελευταίο τετράλεπτο του τελικού και λίγο μετά μέιωσαν στο γκολ (14-13).

Οι Ούγγροι 45 δευτερόλεπτα πριν το τέλος ισοφάρισαν σε 14-14, με το ντέρμπι να... παίρνει και πάλι φωτιά και την Ελλάδα να ψάχνει το γκολ της λύτρωσης.





Και αυτό ήρθε 12 δευτερόλεπτα πριν το τέλος με τον Στέλιο Αργυρόπουλο να φέρνει την Ελλάδα μπροστά με 15-14. Η τελευταία άμυνα βγήκε και οι Έλληνες παίκτες κατέκτησαν το πρώτο τους χρυσό μετάλλιο στο World Cup απέναντι στην υπερδύναμη των Ούγγρων.<p>Πηγή: <a target="_blank" href="https://www.iefimerida.gr">iefimerida.gr</a> - <a target="_blank" href="https://www.iefimerida.gr/spor/oyggaria-ellada-ellines-apo-hryso-koryfi-world-cup">Έγραψε ιστορία η Εθνική πόλο: Κατέκτησε το χρυσό στο World Cup, κέρδισε την Ουγγαρία 15-14 - iefimerida.gr</a></p>

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