Οικογενειακό δράμα: Μητέρα σε σοκ κρατούσε αγκαλιά τον νεκρό γιο της για πάνω από 24 ώρες

Ένα ανείπωτο οικογενειακό δράμα, που προκαλεί ρίγη συγκίνησης και σοκάρει την κοινή γνώμη, αποκαλύφθηκε τις τελευταίες ώρες στη Λαμία. Μια 69χρονη μητέρα, σε κατάσταση απόλυτου σοκ, κρατούσε στην αγκαλιά της το άψυχο σώμα του 24χρονου γιου της για περισσότερο από ένα εικοσιτετράωρο, αδυνατώντας να συνειδητοποιήσει ότι το παιδί της είχε φύγει από τη ζωή .

Ο άτυχος νεαρός, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετώπιζε σοβαρά και χρόνια προβλήματα υγείας, άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στο διαμέρισμα όπου διέμενε με τη μητέρα του. Η γυναίκα, εγκλωβισμένη στην άρνηση και τον βαθύ πόνο, παρέμεινε δίπλα στο νεκρό παιδί της, βιώνοντας έναν βουβό εφιάλτη.

Το χρονικό της αποκάλυψης

Η τραγωδία άρχισε να ξετυλίγεται όταν η μητέρα τηλεφώνησε σε τοπικό γραφείο τελετών. Τα λόγια της, ωστόσο, ήταν τόσο ασυνάρτητα που ο ιδιοκτήτης πίστεψε αρχικά ότι επρόκειτο για κακόγουστη φάρσα.

Ώρες αργότερα, η 69χρονη κάλεσε ξανά το ίδιο γραφείο, ρωτώντας με αγωνία: «Γιατί δεν ήρθατε ακόμα να πάρετε το παιδί;» . Η ερώτηση αυτή θορύβησε τον επαγγελματία, ο οποίος συνειδητοποίησε ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει και ειδοποίησε αμέσως τις αρχές

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Οι διασώστες που μπήκαν στο διαμέρισμα βρέθηκαν μπροστά σε ένα θλιβερό θέαμα: Η μητέρα καθόταν σε κατάσταση απάθειας δίπλα στη σορό του γιου της.

Από την πρώτη αυτοψία των γιατρών διαπιστώθηκε ότι ο θάνατος του 24χρονου είχε επέλθει πολλές ώρες πριν, επιβεβαιώνοντας τον μαρτυρικό χρόνο που πέρασε η μητέρα δίπλα του .

Η τοπική κοινωνία της Λαμίας παραμένει παγωμένη μπροστά στο μέγεθος της τραγωδίας , όπως αναφέρει LamiaReport.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του θανάτου έχει αναλάβει το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, ενώ φως αναμένεται να ρίξει η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής .

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