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ΚΡΗΤΗ

Στην τελευταία του κατοικία ο Γιώργος Σταυριανός – Η Κρήτη τιμά τη μνήμη του

Γιώργος Σταυριανός
clock 08:11 | 26/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σήμερα Κυριακή (26.07) θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του σπουδαίου συνθέτη Γιώργου Σταυριανού, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Φλώρινας.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Κυρίου, ενώ η σορός του θα βρίσκεται στον ναό από τις 11:30 για όσους επιθυμούν να τον αποχαιρετήσουν.

Την οργάνωση της τελετής έχουν αναλάβει τρεις στενοί φίλοι και συνοδοιπόροι του δημιουργού, ενώ από την πλευρά του τόπου καταγωγής και σύνδεσής του, τον Άγιο Θωμά Ηρακλείου, έχει υπάρξει πρωτοβουλία για την αποστολή στεφάνου στη μνήμη του.

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Μουσικοσυνθέτης Φλώρινα Κηδεία
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