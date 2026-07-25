«Μπαμ» με Αϊτόρ ο ΟΦΗ: Συμφώνησε για 2 χρόνια - Τι είπε για τον παίκτη ο Κόντης

Ο ΟΦΗ έκανε μια σπουδαία μεταγραφική υπέρβαση, καθώς ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα. Ο 30χρονος Ισπανός εξτρέμ, που άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις στην Ελλάδα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, συμφώνησε σε όλα με τους Κρητικούς για συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Η συμφωνία επετεύχθη μετά από συντονισμένες διαπραγματεύσεις για τη φόρμουλα αποδέσμευσής του από τη βραζιλιάνικη Βιτόρια, με τον ΟΦΗ να εκμεταλλεύεται την επιθυμία του παίκτη για επαναπατρισμό στην Ευρώπη.

Ο έμπειρος ακραίος επιθετικός αναμένεται άμεσα στο Ηράκλειο προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Αμέσως μετά, ο Αϊτόρ θα ταξιδέψει για το Roosendaal της Ολλανδίας, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη, ο οποίος έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην ολοκλήρωση του «deal»

Τι είπε για τον παίκτη ο Κόντης

Ο Χρήστος Κόντης σχολιάζοντας τον ΑΪτόρ είπε: «Σίγουρα είναι ένας παίκτης που έχει ποδοσφαιρική αντίληψη, ξέρει που και πως να κινείται ανάμεσα στις γραμμές και είναι ένας πολύ έξυπνος ποδοσφαιριστής. Δούλεψα μαζί του στον Παναθηναϊκό και είναι ένας παίκτης που θα δώσει ποιότητα στο μεσοεπιθετικό κομμάτι».

Το βιογραφικό

Ο Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα γεννήθηκε το 1996 στη Βαρκελώνη και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις διάσημες ακαδημίες της Μπαρσελόνα (La Masia). Το 2015 πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα των «μπλαουγκράνα» στο Κόπα ντελ Ρέι. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Βιγιαρεάλ Β' και τη Σεβίλλη Ατλέτικο, προτού πάρει μεταγραφή για την ολλανδική Τβέντε το 2018. Εκεί καθιερώθηκε ως ένας από τους πιο ποιοτικούς εξτρέμ του πρωταθλήματος, σημειώνοντας 24 γκολ και 18 ασίστ σε 61 αναμετρήσεις.

Το 2020 μετακόμισε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Στο «τριφύλλι» έζησε τα πιο παραγωγικά χρόνια της καριέρας του, καταγράφοντας 95 συμμετοχές, 24 γκολ και 15 ασίστ. Αναδείχθηκε MVP του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας το 2022, σκοράροντας το νικητήριο γκολ, ενώ ηγήθηκε της ομάδας μέχρι τον σοβαρό τραυματισμό του το 2022. Το 2024 πήγε στην ΑΕΚ Λάρνακας ( 30 συμμετοχές, 10 γκολ) και ακολούθησε το 2025 η μεταγραφή του στη βραζιλιάνικη Βιτόρια ( 32 συμμετοχές, 4 γκολ).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΟΦΗ: Βαριά ήττα στο πρώτο φιλικό, 4-0 από την Γκόου Άχεντ Ιγκλς (βίντεο)