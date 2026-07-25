Πώς το ίδιο φαγητό μας επηρεάζει διαφορετικά;

Οι άνθρωποι αντιδρούν με διαφορετικούς τρόπους στα ίδια τρόφιμα. Για παράδειγμα, κάποιοι έχουν μεγαλύτερη ανοχή στα πικάντικα τρόφιμα, ενώ άλλοι μπορεί να εμφανίζουν έντονη ενόχληση ακόμη και με μικρές ποσότητες.

Για να κατανοήσουν καλύτερα γιατί συμβαίνουν αυτές οι διαφορές, ερευνητές με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης εξηγούν ότι σημαντικό ρόλο παίζουν οι διαφορές στα βακτήρια του εντέρου μας. Οι ατομικές παραλλαγές στο μικροβίωμα του εντέρου μπορούν να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο χωνεύουμε και απορροφούμε τα τρόφιμα, επηρεάζοντας την πέψη, τη μεταφορά των θρεπτικών συστατικών και την αλληλεπίδραση του οργανισμού μας με την τροφή. Τα ευρήματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό «Nature Microbiology».

Δεν υπάρχουν δύο ίδια έντερα



Για να παρακολουθήσουν τι συμβαίνει στο εσωτερικό του πεπτικού συστήματος, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια ειδική «έξυπνη» κάψουλα, την οποία κατάπιαν 50 εθελοντές κατά τη διάρκεια του πρωινού τους. Το γεύμα που κατανάλωσαν περιλάμβανε ψωμί σίκαλης με βούτυρο και μαρμελάδα, ένα βραστό αυγό, φυσικό γιαούρτι με ξηρούς καρπούς, καρύδια και μύρτιλλα, καθώς και ένα ποτήρι νερό. Η κάψουλα κατέγραψε δεδομένα σχετικά με το pH, τη θερμοκρασία και την πίεση σε διαφορετικά σημεία του πεπτικού συστήματος.







Η πιο σημαντική διατροφική συνήθεια που σχεδόν όλοι αγνοούμε



Οι ερευνητές διαπίστωσαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των συμμετεχόντων όσον αφορά τον χρόνο πέψης και τις συνθήκες που επικρατούσαν στο έντερο. Οι διαφορές αυτές φαίνεται ότι επηρεάζουν την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών, τη διαδικασία της ζύμωσης και τελικά τη σύνθεση των βακτηρίων του εντέρου. Οι αλλαγές στη φυσιολογία και στο περιβάλλον του εντέρου επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το μικροβίωμα και τον τρόπο με τον οποίο το σώμα μας επεξεργάζεται τις τροφές.







Οι ερευνητές μορούσα να δούνε, για παράδειγμα, ότι χρειάστηκαν δύο ώρες για να περάσει η κάψουλα από το λεπτό έντερο σε ορισμένους ανθρώπους, ενώ σε άλλους χρειάστηκαν έως και 10 ώρες. Δεδομένου ότι γνωρίζουμε πως απορροφούμε τα περισσότερα θρεπτικά συστατικά στο λεπτό έντερο, οι διαφορές στον χρόνο παραμονής της τροφής σε αυτό το τμήμα του πεπτικού συστήματος πιθανότατα επηρεάζουν την ποσότητα των θρεπτικών συστατικών που απορροφά ο οργανισμός, αλλά και την ποσότητα που φτάνει στο παχύ έντερο, όπου δραστηριοποιούνται τα βακτήρια του εντέρου».

Παράλληλα, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι το pH αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη και τη δραστηριότητα των βακτηρίων. Επομένως, ήταν αναμενόμενο να παρατηρηθεί σύνδεση ανάμεσα στο περιβάλλον του εντέρου, το pH και τις διαφορές στη σύνθεση και τη λειτουργία του μικροβιώματος. Αυτό σημαίνει ότι οι συνθήκες που επικρατούν στο έντερό μας μπορούν να βοηθήσουν στην εξήγηση του γιατί διαφορετικοί άνθρωποι διαθέτουν διαφορετικά βακτήρια του εντέρου και γιατί μπορεί να αντιδρούν διαφορετικά στο ίδιο τρόφιμο.

Διατροφικές οδηγίες για καλύτερη υγεία



Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα συγκεκριμένα ευρήματα θα μπορούσαν στο μέλλον να συμβάλουν στην ανάπτυξη πιο εξατομικευμένων διατροφικών στρατηγικών, με στόχο τη βελτίωση της διατροφικής υγείας. Τα αποτελέσματα μας δείχνουν ότι όλοι είμαστε μοναδικοί – ακόμη και στο έντερό μας. Έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε ότι όλοι χωνεύουμε και απορροφούμε τις τροφές με τον ίδιο τρόπο και στον ίδιο βαθμό, όμως φαίνεται ότι αυτό δεν ισχύει πάντα.







Η μελέτη προσφέρει επιπλέον στοιχεία ότι οι άνθρωποι μπορεί να παρουσιάζουν διαφορετικές αποκρίσεις στις ίδιες τροφές και ότι οι διαφορές στο εσωτερικό περιβάλλον του εντέρου πιθανότατα παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία.

Πηγή: jenny.gr

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