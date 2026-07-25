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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Νέα τραγωδία στην άσφαλτο – Νεκρός 22χρονος συνεπιβάτης μοτοσικλέτας

τροχαιο - μηχανή
clock 17:48 | 25/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στις Γούρνες Ηρακλείου, κοντά στην περιοχή της πρώην Αμερικανικής Βάσης, με έναν 22χρονο να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο αλλοδαποί συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.

Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία για τον νεαρό συνεπιβάτη, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του. Ο 25χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Την προανάκριση για το δυστύχημα έχει αναλάβει η Τροχαία, η οποία εξετάζει όλα τα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του θανατηφόρου τροχαίου.

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