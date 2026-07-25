Σύρος: Δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη στον 41χρονο – Συνέργεια στην πράξη για τη σύζυγό του

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση ανθρωποκτονίας μιας 41χρονης γυναίκας στην Άνω Σύρο.

Ποινικές διώξεις, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού από την Άνω Σύρο.

Ειδικότερα, ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, η οποία θα εξετάσει τα στοιχεία της δικογραφίας και τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου (25/7/2026) αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος παρουσία του φερόμενου ως δράστη και της συζύγου του. Τα βλέμματα των Αρχών στρέφονται τώρα στους λόγους που οδήγησαν το θύμα στην κατοικία του ζευγαριού, αλλά και στην ακριβή αλληλουχία των γεγονότων που κατέληξαν στο θανατηφόρο τραυματισμό της.

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