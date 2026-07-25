Καστοριά: Μυστήριο με τα κρούσματα σαλμονέλας - «Μάλλον δεν προέρχονται από κοτόπουλο»

Αρκετά κρούσματα σαλμονέλας καταγράφηκαν στην Καστοριά και έχει σημάνει συναγερμός στην περιοχή. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε μεταξύ άλλων πως μάλλον «δεν προέρχονται από κοτόπουλο».

Αναλυτικά, ο κ. Θοδωρής Βασιλακόπουλος ανέφερε: «έχουμε μία συρροή ξανά σε άλλη περιοχή, στην Καστοριά. Φαίνεται να είναι διαφορετική αυτή η πηγή συρροής στην επιδημιολογική διερεύνηση που κάνουμε. Δεν πρέπει να είναι κοτόπουλο αυτό το οποίο δημιούργησε το πρόβλημα, ωστόσο δεν έχει τελειώσει ακόμη η διερεύνηση».

«Τα καλοκαίρια έχουμε τέτοιες συρροές κρουσμάτων. Στην πολύ μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι δηλητηριάσεις από σαλμονέλα είναι πάρα πολύ αθώες. Μας ταλαιπωρούν, αλλά σπάνια πρέπει να πάρουμε αντιβίωση και ευτυχώς εξαιρετικά σπάνια θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή ενός ανθρώπου» πρόσθεσε.

Σε ετοιμότητα το νοσοκομείο Καστοριάς από το περασμένο Σάββατο

Το νοσοκομείο της Καστοριάς βρίσκεται από το περασμένο Σάββατο 18 Ιουλίου σε αυξημένη ετοιμότητα μέχρι και σήμερα, καθώς καταγράφηκε ταυτόχρονη προσέλευση αρκετών νεαρών ατόμων – ανάμεσά τους και πολλά παιδιά – με συμπτώματα που αρχικά έμοιαζαν με απλή γαστρεντερίτιδα.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, περισσότερα από δέκα άτομα παρουσίασαν πυρετό, εμετούς, διάρροια και έντονη κόπωση. Οι εργαστηριακές εξετάσεις σε αρκετούς ασθενείς έδειξαν τελικά σαλμονέλα, γεγονός που μετατρέπει το περιστατικό από πιθανή ιογενή γαστρεντερίτιδα σε βακτηριακή λοίμωξη πιθανής τροφιμογενούς ή υδατογενούς προέλευσης.

Αρκετά από τα παιδιά που νοσηλεύτηκαν είχαν πολύ υψηλό πυρετό, κάτι που αύξησε την ανησυχία των γιατρών. Παρ’ όλα αυτά, τα περισσότερα παιδιά παρέμειναν για λίγες ώρες νοσηλείας και πλέον η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή.

Πληροφορίες από γονείς και άλλες πηγές αναφέρουν ότι αρκετοί από τους ασθενείς είχαν βρεθεί τις τελευταίες ημέρες στον ίδιο χώρο, ενώ υπάρχουν και αναφορές που συνδέουν τα περιστατικά με κατανάλωση συγκεκριμένου προϊόντος. Ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για κοινή πηγή μόλυνσης ή συγκεκριμένο επιδημιολογικό παράγοντα. Η διερεύνηση συνεχίζεται, με τον ΕΟΔΥ να έχει ήδη συλλέξει δείγματα και να αναμένονται τα αποτελέσματα.

Διαβάστε επίσης

Τραγωδία στην Καλλιθέα: Ξυλοκόπησε την έγκυο πρώην σύντροφό του και σκότωσε το έμβρυο

Μεθυσμένος μπήκε ανάποδα στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης: «Δεν κουνιόταν, ήταν μάρμαρο» (βίντεο)