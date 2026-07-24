Τραγωδία στην Καλλιθέα: Ξυλοκόπησε την έγκυο πρώην σύντροφό του και σκότωσε το έμβρυο

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Μια τραγωδία ενδοοικογενειακής βίας εκτυλίχθηκε στην Καλλιθέα, που στοίχισε τη ζωή του εμβρύου μιας 37χρονης.

Την Τρίτη 21 Ιουλίου, ο 28χρονος πρώην σύντροφος της γυναίκας -με τον οποίο είχε χωρίσει πριν λίγο διάστημα- εισέβαλε στο σπίτι της και της επιτέθηκε άγρια.





Παρά το γεγονός ότι η γυναίκα βρισκόταν στον πέμπτο μήνα της κύησης, ο δράστης δεν δίστασε να την χτυπήσει βάναυσα με γροθιές και κλωτσιές, επί 1,5 ώρα, φτάνοντας στο σημείο να την πιέσει παρατεταμένα στην κοιλιακή χώρα με το γόνατό του.

Η άτυχη 37χρονη γυναίκα διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου οι θεράποντες ιατροί υπέβαλαν το θύμα σε έκτακτη καισαρική τομή.

Δυστυχώς, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, το έμβρυο δεν μπόρεσε να κρατηθεί στη ζωή.

Έπειτα από πολυήμερες έρευνες, οι αστυνομικές Αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τον δράστη την Πέμπτη (23/7) το απόγευμα στις 19:00, τρεις ημέρες μετά το τραγικό συμβάν, στη διασταύρωση της οδού Ερμού με την πλατεία Ασωμάτων.

Ο 28χρονος συνελήφθη αμέσως και βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τις βαρύτατες κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της διακοπής κύησης, της απόπειρας βαριάς ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης και ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης σε βάρος εγκύου.

Το πρωί της ερχόμενης Τρίτης, ο άνδρας θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί.

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