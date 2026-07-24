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GOSSIP - LIFESTYLE

Η Κέλλυ Κελεκίδου φωτογραφήθηκε με τον Μπρούνο Μαρς

κελ
clock 17:00 | 24/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Mπρούνο Μαρς στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του έδωσε δύο συναυλίες στο Μιλάνο και εκεί βρέθηκε η Κέλλυ Κελεκίδου.

Μάλιστα, η ελληνίδα τραγουδίστρια φρόντισε να τον συναντήσει μετά τη συναυλία και να φωτογραφηθεί μαζί του. 

«Ciao Μιλάνο. Μπρούνο Μαρς, ευχαριστούμε για τη μοναδική αυτή εμπειρία.

Υπάρχουν συναυλίες που τις θυμάσαι… και υπάρχουν βραδιές που τις ζεις με τους δικούς σου ανθρώπους και μένουν για πάντα στην καρδιά σου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

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Κέλλυ Κελεκίδου Τραγουδιστής
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