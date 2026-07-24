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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Άρση απαγόρευσης κολύμβησης σε θαλάσσια περιοχή στην Αμμουδάρα

παραλια αμμουδαρας
clock 16:10 | 24/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Επιτρέπεται εκ νέου η κολύμβηση σε τμήμα της παραλιακής ζώνης της Αμμουδάρας του Δήμου Μαλεβιζίου, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων μικροβιολογικών ελέγχων.

Αναλυτικά η ενημέρωση:

«Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων της δειγματοληψίας θαλασσίου ύδατος που ελήφθη σε θαλάσσια περιοχή στην Αμμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου, ανακοινώνει την άρση απαγόρευσης της κολύμβησης στην θαλάσσια περιοχή στην Αμμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου.

Συγκεκριμένα επιτρέπεται η κολύμβηση στην θαλάσσια περιοχή Αμμουδάρας που βρίσκεται δυτικά του παλαιού γηπέδου ΕΓΟΗ σε απόσταση περίπου 150 μέτρων εκατέρωθεν της εκβολής του αγωγού ομβρίων (Κεντρικό σημείο εξόδου συντεταγμένες: 35.337756593091946, 25.090882634891003) που διέρχεται από την οδό Έρωτος στην Αμμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου».

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