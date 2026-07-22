ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου: Οι διακοπές ρεύματος προκάλεσαν τη βλάβη στο κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο της Αμμουδάρας

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Η ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου ενημερώνει οι επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος προκάλεσαν δυσλειτουργία στα αντλιοστάσια της αποχέτευσης με συνέπεια την σοβαρή βλάβη στο κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο.

Από την πρώτη στιγμή, συνεργείο της ΔΕΥΑΜ βρέθηκε στο σημείο και ξεκίνησε άμεσα τις εργασίες αποκατάστασης της βλάβης.

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Παράλληλα, πλυστικά οχήματα του δήμου καθώς και εξωτερικός συνεργάτης προχώρησαν σε άμεσους καθαρισμούς της περιοχής και σε συνεργασία με την υγειονομική υπηρεσία προχωρήσαμε σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες.

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Οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ώστε η βλάβη να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό.

Η ΔΕΥΑΜ ζητά την κατανόηση των πολιτών και απολογείται για την προσωρινή ταλαιπωρία που προκλήθηκε.

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