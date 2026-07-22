Κρήτη: Τα λειτουργικά αδιέξοδα των Τουριστικών Σχολών και οι υποσχέσεις για «πειραματική» αναβάθμιση

Την ώρα που ο τουριστικός τομέας στην Ελλάδα εκπέμπει σήμα κινδύνου για την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, οι Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) στην Κρήτη βρίσκονται αντιμέτωπες με διαρκή λειτουργικά αδιέξοδα, παντελή έλλειψη φοιτητικής μέριμνας και ακαδημαϊκή απαξίωση.

Η φοιτητική καθημερινότητα έχει μετατραπεί σε οικονομικό γολγοθά. Χωρίς πρόσβαση σε φοιτητικές εστίες ή δομές δωρεάν σίτισης και σε συνδυασμό με τα δυσθεώρητα ενοίκια στο νησί, το κόστος συντήρησης είναι για πολλούς απαγορευτικό.

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η κατακόρυφη αύξηση της φοιτητικής διαρροής, ενώ όσοι σπουδαστές αντέχουν, αναγκάζονται να εργάζονται παράλληλα για να καλύψουν τα έξοδά τους, παραμελώντας μοιραία τις σπουδές τους.

Κεντρικό σημείο τριβής για τη σπουδαστική κοινότητα αποτελεί το ακαδημαϊκό status του πτυχίου.

Παρότι η εισαγωγή στις Α.Σ.Τ.Ε. γίνεται μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων, το πτυχίο παραμένει καθηλωμένο στο Επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, εξισώνεται δηλαδή με τα πτυχία των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ – πρώην ΙΕΚ).

Η κατάταξη αυτή προκαλεί έντονες αντιδράσεις, καθώς το πρόγραμμα σπουδών είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, περιλαμβάνοντας 3 έτη θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης και 9 μήνες υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης.

Σπουδαστές και εμπλεκόμενοι φορείς ζητούν την άμεση αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου, ώστε ο τίτλος σπουδών να ανταποκρίνεται στο πραγματικό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούν.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, θα φανεί στην πράξη τι θα σηματοδοτήσει η κοινή υπουργική απόφαση των αρμόδιων υπουργείων Τουρισμού και Παιδείας για τη μετατροπή των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού σε «Πειραματικές» συγκροτώντας, όπως ανακοινώθηκε, ένα ολοκληρωμένο πανελλαδικό δίκτυο σύγχρονης και καινοτόμου τουριστικής κατάρτισης.



Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις, « ενισχύεται η συνεργασία των Σχολών με τις τουριστικές επιχειρήσεις, τους επαγγελματικούς και θεσμικούς φορείς και την εκπαιδευτική κοινότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εκπαίδευση και στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων, άμεσα αξιοποιήσιμων στην επαγγελματική σταδιοδρομία των καταρτιζόμενων.»

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