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ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δήμος Μαλεβιζίου: Ορκωμοσία νέας υπαλλήλου

Ορκομωσία υπαλληλου
clock 14:07 | 22/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με μία νέα υπάλληλο ενισχύεται ο Δήμος Μαλεβιζίου, μετά την ορκωμοσία της μόνιμης υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, που πραγματοποιήθηκε από τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, Μενέλαο Μποκέα.

Πρόκειται για την Γεωργία Καρανδινάκη, την οποία ο Δήμαρχος καλωσόρισε θερμά, ευχόμενος καλή και δημιουργική πορεία σε μία από τις πλέον νευραλγικές υπηρεσίες του Δήμου όπως είναι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Υπάλληλος

Στην ορκωμοσία παρευρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι Τάσος Λιαδάκης, Μαρίνα Βογιατζή και Βαγγέλης Παρασύρης, ο Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών Αντώνης Σεληνιωτάκης και η Διευθύντρια ΚΕΠ Κλεάνθη Αθανασάκη.

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