Δήμος Μαλεβιζίου: Ορκωμοσία νέας υπαλλήλου

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Με μία νέα υπάλληλο ενισχύεται ο Δήμος Μαλεβιζίου, μετά την ορκωμοσία της μόνιμης υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, που πραγματοποιήθηκε από τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, Μενέλαο Μποκέα.

Πρόκειται για την Γεωργία Καρανδινάκη, την οποία ο Δήμαρχος καλωσόρισε θερμά, ευχόμενος καλή και δημιουργική πορεία σε μία από τις πλέον νευραλγικές υπηρεσίες του Δήμου όπως είναι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών.

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Στην ορκωμοσία παρευρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι Τάσος Λιαδάκης, Μαρίνα Βογιατζή και Βαγγέλης Παρασύρης, ο Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών Αντώνης Σεληνιωτάκης και η Διευθύντρια ΚΕΠ Κλεάνθη Αθανασάκη.

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