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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ: Έχει πρόταση για Κρίζμανιτς και βλέπει Νικολάου

ΚΡΙΖΜΑΝΙΤΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
clock 12:41 | 22/07/2026
Στέλιος Σβολιαντόπουλος Στέλιος Σβολιαντόπουλος
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Ο ΟΦΗ έχει επικεντρώσει τις προσπάθειες για τη μεταγραφική του ενίσχυση στην απόκτηση επιθετικών, ωστόσο δεν αποκλείεται να πάρει και δεύτερο κεντρικό αμυντικό μετά τον Χρήστο Σιέλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti.gr, η Κρητική ομάδα έχει δεχτεί μία πολύ καλή πρόταση για την παραχώρηση του Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς και δεν αποκλείεται ο Κριοάτης κεντρικός αμυντικός να παραχωρηθεί στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο. Σε περίπτωση που πωληθεί ο Κρίζμανιτς, ο ΟΦΗ θα καλύψει το κενό του με τον Δημήτρη Νικολάου.

Ο 28χρονος κεντρικός αμυντικόςδιαθέτει πλούσιες παραστάσεις από το ιταλικό ποδόσφαιρο, έχοντας αγωνιστεί κατά το παρελθόν σε Έμπολι, Σπέτσια και Παλέρμο, ενώ την περσινή περίοδο φόρεσε τη φανέλα της Μπάρι ως δανεικός. Με την ομάδα της Serie B κατέγραψε 26 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, αποτελώντας βασικό στέλεχος της αμυντικής της λειτουργίας.

Για τον Κρίζμανιτς είχαν ενδιαφερθεί τον περασμένο Απρίλιο, η Λοκομοτίβ Μόσχας, Κράσνονταρ και Λέφσκι Σόφιας.

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