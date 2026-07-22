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ΕΛΛΑΔΑ

Μετακόμισαν και άδειασαν ολόκληρο... διαμέρισμα στο πεζοδρόμιο (εικόνες)

μετακόμιση
clock 12:06 | 22/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Καναπέδες, παλιά έπιπλα, ντουλάπια και σπασμένες ξύλινες κατασκευές φαίνεται πως άφησαν στο πεζοδρόμιο δύο 39χρονοι, μετακομίζοντας από διαμέρισμα το οποίο μίσθωναν στην περιοχή της Παπάφη, στη Θεσσαλονίκη.

μετακόμιση

Το περιστατικό καταγράφηκε πέρσι τον Σεπτέμβριο και καταγγέλθηκε στις αρμόδιες Αρχές. Ύστερα από σχετική έρευνα, αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος των δύο ανδρών για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος.

Μετακόμιση

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας, η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου των απορρίψεων, προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο αντιαισθητική εικόνα στην περιοχή και καθιστώντας τον χώρο ακατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση του.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

(Φωτογραφίες: protothema.gr)

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