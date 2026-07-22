«Μεγάλος Αδελφός» της ΑΑΔΕ: Ενεργοποιείται το ηλεκτρονικό στρατηγείο

Στις 24 Αυγούστου πιάνει δουλειά το νέο ηλεκτρονικό στρατηγείο της ΑΑΔΕ κατά της φοροδιαφυγής, το οποίο φιλοδοξεί να επιφέρει προληπτικά χτυπήματα κατά τους οικονομικού εγκλήματος που εκδηλώνεται με κάθε μορφή, και κυρίως, πλέον, ηλεκτρονική.

Το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου, θα ξεκινήσει τη λειτουργία της η νέα υπηρεσία, «Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων» που σηματοδοτεί την είσοδο της φορολογικής διοίκησης στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, των μεγάλων δεδομένων (Big Data) και της προγνωστικής ανάλυσης, με στόχο την πρόληψη της φοροδιαφυγής πριν ακόμη εκδηλωθεί.

Η νέα υπηρεσία αντικαθιστά τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στην «καρδιά» του νέου συστήματος βρίσκεται η δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής υποδομής, στην οποία θα συγκεντρώνονται δεδομένα από δεκάδες πηγές.

Φορολογικές δηλώσεις, ηλεκτρονικά βιβλία myDATA, τραπεζικές συναλλαγές, στοιχεία πληρωμών με κάρτες, εισαγωγές και εξαγωγές, πληροφορίες για ληξιπρόθεσμα χρέη, ακόμη και δεδομένα που αφορούν την επαγγελματική δραστηριότητα των φορολογουμένων, θα τροφοδοτούν μια νέα γενιά πληροφοριακών συστημάτων.

Μάλιστα για να διαχειριστεί αυτόν τον τεράστιο όγκο πληροφοριών, η ΑΑΔΕ δημιουργεί την «Επιχειρησιακή Λίμνη Δεδομένων» (Enterprise Data Lake), όπου θα αποθηκεύονται τόσο δομημένα όσο και αδόμητα δεδομένα, ανεξάρτητα από τη μορφή τους.

Παράλληλα, θα λειτουργήσει μια νέα Επιχειρησιακή Αποθήκη Δεδομένων (Enterprise Data Warehouse), η οποία θα οργανώνει και θα ενοποιεί τις πληροφορίες, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν από τα συστήματα επιχειρησιακής ευφυΐας και τα μοντέλα μηχανικής μάθησης.

Πρόβλεψη και χτύπημα

Οι κινήσεις αυτές σηματοδοτούν τη στροφή της ΑΑΔΕ, από το μοντέλο των εκ των υστέρων ελέγχων, σε ένα σύστημα συνεχούς επιτήρησης της οικονομικής δραστηριότητας και προληπτικών «χτυπημάτων» στην οικονομική απάτη.

Οι ελεγκτές της νέας υπηρεσίας θα χρησιμοποιούν αλγόριθμους που θα αναλύουν δισεκατομμύρια συναλλαγές, θα αξιολογούν τη συμπεριφορά φορολογουμένων και επιχειρήσεων και θα εντοπίζουν σε πραγματικό χρόνο τις περιπτώσεις που εμφανίζουν αυξημένη πιθανότητα φορολογικής παραβατικότητας.

Μέσω τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης, στόχος είναι τα πληροφοριακά συστήματα της εφορίας να αναγνωρίζουν πρότυπα συμπεριφοράς που συνδέονται με παραβατικότητα, θα βαθμολογούν τον φορολογικό κίνδυνο και θα εισηγούνται στις ελεγκτικές υπηρεσίες ποιες υποθέσεις πρέπει να εξεταστούν κατά προτεραιότητα.

Όλα στο μικροσκόπιο

Πάντως, οι νέες δυνατότητες εκτείνονται σε όλο το φάσμα της φορολογικής διοίκησης, καθώς το πληροφοριακό σύστημα θα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις τραπεζικών καταθέσεων, κινήσεων καρτών και φορολογικών δηλώσεων, θα εντοπίζει ύποπτες αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας, ενώ θα αναλύει δεδομένα από το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές για την αποκάλυψη κυκλωμάτων απάτης στον ΦΠΑ.

Ακόμη, θα δημιουργούνται δυναμικά προφίλ φορολογουμένων και επιχειρήσεων, τα οποία θα ανανεώνονται συνεχώς με βάση τη συμπεριφορά τους. Οι αναλύσεις δεν θα περιορίζονται σε μεμονωμένα πρόσωπα, αλλά θα εξετάζουν τάσεις ανά κλάδο, γεωγραφική περιοχή, εποχικότητα και οικονομική δραστηριότητα, επιτρέποντας στην ΑΑΔΕ να χαρτογραφεί τις εστίες φορολογικού κινδύνου σε ολόκληρη την αγορά.

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα θα χρησιμοποιηθεί επίσης για την παρακολούθηση των δημοσίων εσόδων, την εκτίμηση του φορολογικού κενού, την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των φορολογικών μέτρων, αλλά και την ανάλυση της εισπραξιμότητας των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Μέσα από σύνθετα μοντέλα ανάλυσης, η φορολογική διοίκηση θα μπορεί να προβλέπει την πορεία των εσόδων και να προσαρμόζει ανάλογα τη στρατηγική των ελέγχων και να υποβάλει εισηγήσεις στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

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