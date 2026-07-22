Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα έως 2.500 ευρώ: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές και πώς θα φορολογηθεί

Σε 9 ημέρες από σήμερα, θα κλείσει η πλατφόρμα https://stegastiko.minedu.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ύψους 1.500 ευρώ -2.500 ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, δηλαδή την Παρασκευή, 31 Ιουλίου του τρέχοντος έτους.

Μάλιστα πληροφορίες του enikonomia.gr αναφέρουν πως οι πιστώσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα έχουν σταλεί στα Πανεπιστήμια της χώρας και κατ΄εκτίμηση η διαδικασία για την καταβολή του θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η ίδια αρμόδια πηγή διευκρινίζει πως, για την όποια καθυστέρηση υπάρξει στη χορήγηση του, ο φοιτητής θα πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του ΑΕΙ που σπουδάζει.

Οι προϋποθέσεις

Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά κάποιες από τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο φοιτητής για να λάβει το εν λόγω επίδομα. Αναλυτικά:

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του 2025 δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 30.000 ευρώ .Ωστόσο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του ενός.



Ο φοιτητής θα πρέπει να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του, στην οποία είτε ο ίδιος είτε οι γονείς του δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας. Η μίσθωση θα πρέπει να είναι σε ισχύ τουλάχιστον για 6 μήνες.



Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος δεν θα πρέπει να είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιημένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ. αθροιστικά, με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των 3.000 κατοίκων.



Ο φοιτητής θα πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα μισά μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους για το οποίο αιτείται το επίδομα.



Ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα θα πρέπει να είναι είτε Έλληνας υπήκοος είτε υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Ο φοιτητής θα πρέπει να είναι κάτοχος ακαδημαϊκής ταυτότητας σε ισχύ.



Ο συγκατοικών φοιτητής δεν θα πρέπει να είναι κάτοχος άλλου πτυχίου ΑΕΙ και δεν θα πρέπει να έχει υπερβεί το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Σπουδών χρονικό όριο εξαμήνων φοίτησης.



Ο συγκατοικών φοιτητής θα πρέπει να φοιτά στην ίδια πόλη ή στην περιφερειακή ενότητα σπουδών με τον φοιτητή για τον οποίο γίνεται η αίτηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος.



Τα ποσά



Το ποσό του επιδόματος διαμορφώνεται ανάλογα με τον τόπο φοίτησης του σπουδαστή και τις συνθήκες διαμονής του. Ειδικότερα, επίδομα:

ύψους 1.500 ευρώ θα χορηγηθεί σε προπτυχιακό φοιτητή που πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις και που δεν συγκατοικεί με κάποιον άλλον φοιτητή.



ύψους 2.000 ευρώ θα δοθεί αποκλειστικά σε δικαιούχο που φοιτά σε ΑΕΙ εκτός της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης



ύψους 2.500 ευρώ σε δικαιούχο που φοιτά σε ΑΕΙ εκτός της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και που συγκατοικεί με άλλο προπτυχιακό φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία.



Η φορολόγηση



Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε καμία κράτηση ή τέλος υπέρ του Δημοσίου, είναι ακατάσχετο και δεν προσμετράται στα εισοδήματα που δηλώνονται στη φορολογική δήλωση.

Ωστόσο το εν λόγω ποσό θα πρέπει να αναγράφεται σε κωδικό του εντύπου Ε1 για έσοδα που απαλλάσσονται από κάθε φόρο.

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