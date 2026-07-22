«Σπιτάκια ανακύκλωσης»: Δικαστική έρευνα για τις συμβάσεις – Τι εξετάζεται στην Κρήτη

Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει περάσει η υπόθεση των γνωστών «οικίσκων ανακύκλωσης», που αναμένεται να απασχολήσει έντονα το επόμενο διάστημα.

Πριν από μερικές εβδομάδες αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων σε εκτέλεση εντάλματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική έρευνα στα γραφεία της TEXAN, της εταιρείας που πούλησε στους Δήμους τα λεγόμενα «σπιτάκια ανακύκλωσης» - αυτά που βλέπουμε εγκατεστημένα κυρίως σε πλατείες.

Οι Ευρωπαίες εισαγγελείς Ευγενία Κυβέλου και Ελένη Σίσκου ζήτησαν από τους λεγόμενους «Αδιάφθορους» να πραγματοποιήσουν εφόδους στα γραφεία της εταιρείας σε Δάφνη, Παλλήνη και τον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εντολή των Ευρωπαίων εισαγγελέων προς τα στελέχη των Εσωτερικών Υποθέσεων ήταν να κατασχέσουν το ψηφιακό αρχείο της εταιρείας & ειδικότερα τις συμβάσεις πωλησης των σπιτιών ανακύκλωσης αλλά και οι συμβάσεις της ΤΕΧΑΝ με εταιρείες επικοινωνίας.

Αντικείμενο ενδιαφέροντος για τις δύο εισαγγελείς είναι μεταξύ άλλων και ζητήματα αθέμιτης επιρροής ώστε το έργο να καταλήξει στην TEXAN. Στις έρευνες- ειδικότερα στην εγκατάσταση του Ασπροπύργου- μετείχαν και πέντε Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, ενώ το κατασχεθέν υλικό θα διαβιβαστεί τις επόμενες ημέρες στις Ευρωπαίες εισαγγελείς - εάν δεν έχει ήδη διαβιβαστεί.

Μάλιστα, όλες οι διαδικασίες κινήθηκαν βάσει ενός πορίσματος που αναφέρει το πόσα τέτοια σπιτάκια αγοράστηκαν και με τί αντίτιμο.

Τα στοιχεία δείχνουν φωτογραφικό -σύμφωνα με πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου - διαγωνισμό με βάση τον οποίο έγινε το 2020, προμήθεια άνω των 200 σπιτιών ανακύκλωσης αντί 83 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής και τους Φορείς διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πελοποννήσου και Κρήτης.

Ανάμεσα στα ευρήματα του πορίσματος, που είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό, ήταν ότι για καθένα από τα σπίτια καταβλήθηκε το ποσό των 300.000 ευρώ αντί 66.00 ευρώ που κοστολογείται στην ελεύθερη αγορά.

Τι γίνεται με τα «σπιτάκια» στην Κρήτη:

Μετά την άρνηση της TEXAN να συνεχίσει τη λειτουργία τους κάτω από το τρέχον καθεστώς, τα πολυκέντρα έκλεισαν. Αποφασίστηκε η λειτουργία τους να περάσει προσωρινά για 6 μήνες στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), ώστε να μη χαθεί το έργο της ανακύκλωσης για τους πολίτες.

Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) επέβαλε δημοσιονομική διόρθωση (πρόστιμο) ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ). Αντίστοιχες εμπλοκές με επιπλέον 30 εκατομμύρια ευρώ εντοπίζονται στις Περιφέρειες Αττικής και Πελοποννήσου.

Η Κρήτη εμπλέκεται στην υπόθεση με τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» καθώς αρκετοί δήμοι του νησιού είχαν προμηθευτεί ή είχαν προγραμματίσει να εγκαταστήσουν τέτοιες υποδομές μέσω χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Η υπόθεση αφορά έρευνα της Δικαιοσύνης για τον τρόπο με τον οποίο έγιναν προμήθειες και συμβάσεις σχετικές με τα «σπιτάκια ανακύκλωσης», με τις αρχές να εξετάζουν ενδεχόμενες παρατυπίες στη διαχείριση δημόσιων κονδυλίων και στις διαδικασίες ανάθεσης. Η διερεύνηση δεν αφορά αποκλειστικά την Κρήτη, αλλά πανελλαδικό δίκτυο συμβάσεων.

Στην Κρήτη, στο επίκεντρο έχουν βρεθεί δήμοι που συμμετείχαν στα συγκεκριμένα προγράμματα, καθώς ερευνάται:

αν οι προμήθειες έγιναν σύμφωνα με τη νομοθεσία,

αν ο εξοπλισμός παραδόθηκε και λειτούργησε όπως προβλεπόταν,

αν τα ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια αξιοποιήθηκαν ορθά.

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